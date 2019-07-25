Смертну кару відновили у США

Влада США відновила вищу міру покарання для в’язнів – смертну кару. Буде страчено 5 ув'язнених-смертників заради справедливості, на яку заслуговують сім'ї жертв цих злочинців.

Генпрокурор США Вільям Бар наказав Федеральному бюро в'язниць скласти графік кари для 5 ув'язнених-смертників, повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

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Всіх 5 в’язнів засудили за вбивства дітей і людей похилого віку. Мовиться про найжахливіші злочини, коли вбивці знущалися над людьми, перш ніж вбити їх, а також ґвалтували малолітніх.

Відповідно до запропонованого графіку, всіх 5 злочинців стратять в період з грудня 2019 року до січня 2020 року.

Покарання виконають за допомогою ін'єкції пентобарбіталу – психотропного засобу, передозування якого призводить до смерті.

У США смертна кара на федеральному рівні не проводилась з 2003 року. Владі штатів було дозволено самотужки визначати, скасовувати смертну кару чи ні. Загалом у США в 29 штатах (з 50-ти) досі дозволена смертна кара. Серед них, зокрема, Каліфорнія, Техас, Арізона, Флорида та Орегон. Відмовились від смертної кари Нью-Йорк, Аляска, Вашингтон, Іллінойс та взагалі більшість штатів країни.

Чи дозволена смертна кара в Україні? Смертну кару в Україні скасували в 1995 році – задля вступу до Ради Європи, адже відсутність такого покарання є обов'язковою умовою для перебування держави в РЄ. Проте через кілька місяців смертні вироки знову продовжили виконувати: мовляв, рішення про мораторій на смертну кару було прийнято без дотримання належної процедури.



Це могло призвести до виключення України з Ради Європи, але в 1997 році мораторій на виконання смертних вироків знову почав діяти. З тих пір в Україні вже ніколи нікого не страчували.



У 1999 році Конституційний суд України визнав, що смертна кара суперечить Конституції, чим остаточно закрив шлях до її відновлення. Тож у 200 році Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального кодексу, якими остаточно вилучила поняття "смертна кара" з офіційного списку кримінальних покарань держави.



Видом смертної кари, який застосовували раніше в новітній Україні, завжди був розстріл. Так було і в решті держав, що утворились у результаті розпаду СРСР.