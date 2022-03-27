Об этом в эфире 24 каналу сообщил спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он рассказал, когда Россия выпустила по Украине больше всего ракет.

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Когда были самые большие ракетные удары

Больше всего ракет улетело в первые дни (войны России против Украины – 24 канал), а также когда поразили Яворивский полигон – Международный центр миротворчества и безопасности. Это, вероятно, были дни крупнейших ракетных атак,

– заявил Игнат.

Он также добавил, что пока не может сообщить, сколько украинские военные уже сбили ракеты, а также сколько их упало, недостигнув цели. Однако заверил, что когда-нибудь эти данные обнародуют.

Что может помочь украинцам

По его словам, сейчас никто не владеет информацией, сколько еще ракет осталось в России – есть только данные разведок разных стран. Предполагают, что, вероятно, есть еще как минимум половина.

Как отметил Игнат, нам не нужно рассчитывать на то, что в России скоро не останется ракет. Сейчас нужно продолжать просить закрыть небо, или более вероятный вариант – требовать предоставления Украине современного оружия.

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"Мы очень просим – дайте нам это оружие на любых основаниях, и мы закроем украинское небо своими силами, защитив весь мир от этого черного зла", – заявил Игнат.

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