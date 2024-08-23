Обслуживание клиентов доступно через отдельный вход, который ведет в подземное помещение, информирует 24 Канал.

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Подземные отделения – залог безопасности клиентов и персонала

Первые подземные банковские отделения появились в городах, которые расположены в прифронтовой зоне и постоянно подвергаются обстрелам. Количество и продолжительность воздушных тревог в этих городах является повышенной, клиенты имеют ограниченный доступ к офлайн-услугам и частые проблемы со стабильной связью. Несмотря на сложную ситуацию, в этих городах продолжают работать предприниматели, которые также нуждаются в постоянном доступе к банковским операциям.

Первые подземные отделения Райффайзен Банка заработали в Харькове и Днепре: видео

Такой формат работы отделений поможет непрерывно предоставлять банковские услуги в нынешних условиях. Это не только защищает клиентов и работников, но и способствует сохранению экономической стабильности регионов.

Подземные рабочие места позволяют обеспечить непрерывность обслуживания клиентов даже в случаях воздушных тревог. Это особенно важно в городах, которые подвергаются постоянным обстрелам, из-за чего отделения вынуждены прекращать работу на поверхности на достаточно длительное время. Непрерывное функционирование отделений позволяет поддерживать локальный бизнес и обеспечивать доступ к финансовым услугам. Это в свою очередь помогает минимизировать экономические потери для предпринимателей и населения в этих регионах,

– комментирует Артем Нидзельский, директор по вопросам розничного бизнеса центра по розничному бизнесу Юго-Восточного региона банка.

По его словам, чрезвычайно важным является и то, что новая инициатива создает более безопасные условия труда для сотрудников, позволяет им увереннее работать и меньше стрессовать.

Подземные отделения-укрытия в Харькове и Днепре / Фото Райффайзен Банк

Клиенты довольны инициативой банка

Подземные отделения будут предоставлять все банковские услуги, что и традиционные отделения, в частности:

открытие счетов и депозитов;

кредитование;

консультации клиентов;

расчеты в кассе.

Посетители высоко оценили инициативу банка, который беспокоится об их комфорте и безопасности.

"Когда воздушная тревога – банк закрыт, нужно возвращаться снова, ехать через полгорода или тратить свое рабочее время, чтобы снова вернуться в банк. А так все, что надо, ты сделал в подземном укрытии", – поделилась впечатлениями клиентка финучреждения.

"Регулярно посещаю Райффайзен Банк для снятия валюты. Наконец-то это можно осуществлять в защищенном бункере, мне максимально удобно", – отметил постоянный клиент банка.

Еще одна посетительница также выразила восхищение тем, что теперь можно получить услуги даже во время воздушных тревог: "Надо осуществить какую-то операцию, снять средства, узнать определенные моменты, поговорить с менеджером ... Все это я теперь могу с легкостью сделать в Райффайзен Банке".

Где найти подземные отделения Райффайзен Банка

В финучреждении отмечают, что этот шаг поможет поддержать экономическую стабильность в прифронтовых регионах, сохранить доверие клиентов и придаст ощущение стабильности и защищенности при пользовании банковскими услугами, что особенно важно в нынешних реалиях. В дальнейшем банк планирует открытие отдельных подземных отделений и в других прифронтовых городах.

Адреса подземных отделений Райффайзен Банка:

в Харькове – базовое отделение, ул. Новгородская, 11;

в Днепре – юбилейное отделение, пгт Слобожанское, ул. Слобожанская, 9а.

АО "Райффайзен Банк". Внесен в Государственный реестр банков 27.03.1992г. за №94, с записью о праве на осуществление банковской деятельности по №10.