Обслуговування клієнтів доступне через окремий вхід, який веде до підземного приміщення, інформує 24 Канал.

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Підземні відділення – запорука безпеки клієнтів та персоналу

Перші підземні банківські відділення з'явилися у містах, які розташовані у прифронтовій зоні та постійно піддаються обстрілам. Кількість та тривалість повітряних тривог у цих містах є підвищеною, клієнти мають обмежений доступ до офлайн-послуг та часті проблеми зі стабільним зв'язком. Попри складну ситуацію у цих містах продовжують працювати підприємці, які також потребують постійного доступу до банківських операцій.

Перші підземні відділення Райффайзен Банку запрацювали у Харкові та Дніпрі: відео

Такий формат роботи відділень допоможе безперервно надавати банківські послуги у нинішніх умовах. Це не лише захищає клієнтів та працівників, а й сприяє збереженню економічної стабільності регіонів.

Підземні робочі місця дозволяють забезпечити безперервність обслуговування клієнтів навіть у випадках повітряних тривог. Це особливо важливо в містах, які піддаються постійним обстрілам, через що відділення змушені припиняти роботу на поверхні на досить тривалий час. Безперервне функціонування відділень дозволяє підтримувати локальний бізнес і забезпечувати доступ до фінансових послуг. Це у свою чергу допомагає мінімізувати економічні втрати для підприємців і населення в цих регіонах,

– коментує Артем Нідзельський, директор з питань роздрібного бізнесу центру з роздрібного бізнесу Південно-Східного регіону банку.

За його словами, надзвичайно важливим є і те, що нова ініціатива створює безпечніші умови праці для співробітників, дозволяє їм впевненіше працювати та менше стресувати.

Підземні відділення-укриття у Харкові та Дніпрі / Фото Райффайзен Банк

Клієнти задоволені ініціативою банку

Підземні відділення надаватимуть усі банківські послуги, що й традиційні відділення, зокрема:

відкриття рахунків та депозитів;

кредитування;

консультації клієнтів;

розрахунки в касі.

Відвідувачі високо оцінили ініціативу банку, який турбується про їхній комфорт та безпеку.

"Коли повітряна тривога – банк закритий, потрібно повертатися знову, їхати через пів міста або витрачати свій робочий час, щоб знову повернутися в банк. А так все, що треба, ти зробив у підземному укритті", – поділилася враженнями клієнтка фінустанови.

"Регулярно відвідую Райффайзен Банк для зняття валюти. Нарешті це можна здійснювати в захищеному бункері, мені максимально зручно", – зазначив постійний клієнт банку.

Ще одна відвідувачка також висловила захоплення тим, що тепер можна отримати послуги навіть під час повітряних тривог: "Треба здійснити якусь операцію, зняти кошти, дізнатись певні моменти, поговорити з менеджером… Все це я тепер можу з легкістю зробити у Райффайзен Банку".

Де знайти підземні відділення Райффайзен Банку

У фінустанові зазначають, що цей крок допоможе підтримати економічну стабільність у прифронтових регіонах, зберегти довіру клієнтів та наддасть відчуття стабільності й захищеності під час користування банківськими послугами, що є особливо важливим у нинішніх реаліях. Надалі банк планує відкриття окремих підземних відділень й в інших прифронтових містах.

Адреси підземних відділень Райффайзен Банку:

у Харкові – базове відділення, вул. Новгородська, 11;

у Дніпрі – ювілейне відділення, смт Cлобожанське, вул. Слобожанська, 9а.

АТ "Райффайзен Банк". Внесений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. за №94, з записом про право на здійснення банківської діяльності за №10.