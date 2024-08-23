Обслуговування клієнтів доступне через окремий вхід, який веде до підземного приміщення, інформує 24 Канал.
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Підземні відділення – запорука безпеки клієнтів та персоналу
Перші підземні банківські відділення з'явилися у містах, які розташовані у прифронтовій зоні та постійно піддаються обстрілам. Кількість та тривалість повітряних тривог у цих містах є підвищеною, клієнти мають обмежений доступ до офлайн-послуг та часті проблеми зі стабільним зв'язком. Попри складну ситуацію у цих містах продовжують працювати підприємці, які також потребують постійного доступу до банківських операцій.
Перші підземні відділення Райффайзен Банку запрацювали у Харкові та Дніпрі: відео
Такий формат роботи відділень допоможе безперервно надавати банківські послуги у нинішніх умовах. Це не лише захищає клієнтів та працівників, а й сприяє збереженню економічної стабільності регіонів.
Підземні робочі місця дозволяють забезпечити безперервність обслуговування клієнтів навіть у випадках повітряних тривог. Це особливо важливо в містах, які піддаються постійним обстрілам, через що відділення змушені припиняти роботу на поверхні на досить тривалий час. Безперервне функціонування відділень дозволяє підтримувати локальний бізнес і забезпечувати доступ до фінансових послуг. Це у свою чергу допомагає мінімізувати економічні втрати для підприємців і населення в цих регіонах,
– коментує Артем Нідзельський, директор з питань роздрібного бізнесу центру з роздрібного бізнесу Південно-Східного регіону банку.
За його словами, надзвичайно важливим є і те, що нова ініціатива створює безпечніші умови праці для співробітників, дозволяє їм впевненіше працювати та менше стресувати.
Підземні відділення-укриття у Харкові та Дніпрі / Фото Райффайзен Банк
Клієнти задоволені ініціативою банку
Підземні відділення надаватимуть усі банківські послуги, що й традиційні відділення, зокрема:
- відкриття рахунків та депозитів;
- кредитування;
- консультації клієнтів;
- розрахунки в касі.
Відвідувачі високо оцінили ініціативу банку, який турбується про їхній комфорт та безпеку.
"Коли повітряна тривога – банк закритий, потрібно повертатися знову, їхати через пів міста або витрачати свій робочий час, щоб знову повернутися в банк. А так все, що треба, ти зробив у підземному укритті", – поділилася враженнями клієнтка фінустанови.
"Регулярно відвідую Райффайзен Банк для зняття валюти. Нарешті це можна здійснювати в захищеному бункері, мені максимально зручно", – зазначив постійний клієнт банку.
Ще одна відвідувачка також висловила захоплення тим, що тепер можна отримати послуги навіть під час повітряних тривог: "Треба здійснити якусь операцію, зняти кошти, дізнатись певні моменти, поговорити з менеджером… Все це я тепер можу з легкістю зробити у Райффайзен Банку".
Де знайти підземні відділення Райффайзен Банку
У фінустанові зазначають, що цей крок допоможе підтримати економічну стабільність у прифронтових регіонах, зберегти довіру клієнтів та наддасть відчуття стабільності й захищеності під час користування банківськими послугами, що є особливо важливим у нинішніх реаліях. Надалі банк планує відкриття окремих підземних відділень й в інших прифронтових містах.
Адреси підземних відділень Райффайзен Банку:
- у Харкові – базове відділення, вул. Новгородська, 11;
- у Дніпрі – ювілейне відділення, смт Cлобожанське, вул. Слобожанська, 9а.
АТ "Райффайзен Банк". Внесений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. за №94, з записом про право на здійснення банківської діяльності за №10.