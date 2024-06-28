Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Олег Лесной. Он отметил, что главное то, что во время дискуссии был поднят вопрос Украины.

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Результат первых дебатов

Сегодня украинская карта разыгрывается практически на всех выборах в мощных государствах. Во многих странах мира, в том числе и Соединенных Штатах, война в Украине является частью внутриполитического дискурса.

У меня сложился образ, что я видел битву двух политических динозавров. По скорости реакции, динамике общения это выглядело очень не динамично,

– охарактеризовал дебаты Лесной.

По его оценке, Джо Байден выглядел не слишком убедительно. Впрочем, по мнению политолога, результат первых дебатов – боевая ничья.

Как в боксе, они просто клинчевали все раунды и потом их развели в разные углы,

– отметил Лесной.

По его мнению, Трампу удалось показать даже рядовому американцу, что он умеет врать.

"Это не поражение Байдена"

Флеш-опрос CNN показал, что 67% зрителей считают, что Трамп выиграл дебаты, 33% – Байден. В то же время стало известно, что представители Демократической партии обсуждают замену Байдена в избирательном списке из-за его "провального выступления".

Я не считаю, что опрос, который всегда проводят сразу после дебатов, катастрофический для Байдена. Если посмотреть на историю дебатов, то довольно часто в первом раунде часто проигрывал действующий президент, как кандидат, а потом в следующем раунде он отыгрывался,

– сказал политолог.

До самих выборов еще очень долго и многое может измениться, поэтому не стоит сейчас говорить, что один победил другого. Это демократический процесс, это не Россия, где уже понятно, что один дедушка сам себя побеждает много раз. Рано делать окончательные выводы, потому что впереди мощная борьба.