На 29 января вынесли уже 4212 постановлений по нарушениям скорости на дорогах, которые зафиксировали автомобили "фантомы". Об этом заявил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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Уже имеем 4212 вынесенных постановлений по правонарушениям, которые зафиксировали "фантомы" в автоматическом режиме,

– сообщил полицейский.

Он отметил, что несмотря ни на что, все 4 автомобиля работают.

Что известно о "фантомах" в Украине

"Фантомы" – полицейские автомобили без опознавательных знаков, которые следят за соблюдением правил дорожного движения. Они передают патрульным информацию об авто, водители которых нарушают ПДД.

Они не останавливают автомобили нарушителей – зато, как и в случае с камерами видео фиксации, штрафуют владельцев авто.

За первый день работы 4 автомобилей “фантом” выписали 990 штрафов за превышение скорости. Как сообщал советник министра внутренних дел Антон Геращенко, в 2022 году планируют закупить еще 30 таких авто, в 2023 – 50.

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