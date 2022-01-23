По мнению правительства, такие нововведения смогут улучшить ситуацию на дорогах и сделать движение более безопасным. Детальнее о предложениях Кабмина, их последствиях и наказаниях для нарушителей – сайт 24 канала поговорил с экспертами.

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Чего хочет Кабмин

В постановлении говорится, что на всех механических транспортных средствах во время движения должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции автомобиля – ближний свет фар. Кроме того, замену летней резины на зиму также планируется сделать обязательной. Нарушителей ждут штрафы в 340 гривен.

Замена летней резины: что говорят эксперты

Андрей Стеценко, адвокат, советник юридической компании RIYAKO&PARTNERS, уверен, что очень важно на законодательном уровне урегулировать вопросы сезонной замены резины. Украина располагается в такой природной широте, где очень характерно проявляются природные условия. Однако пока нет законопроекта, который бы регулировал вопрос замены резины.

Одна из причин ДТП – халатность водителей в неподдержании транспортных средств в техническом состоянии, в том числе движение и управление транспортным средством в зимний период на резине, которая не используется при низких температурах, снежном, ледовом наслоении и по техническим свойствам не отвечает природным условиям и транспортное средство становится неуправляемым.

Андрей Стеценко

Адвокат, советник юридической компании RIYAKO & PARTNERS

В то же время он заявил, что передвижение с постоянно включенным ближним светом фар необходимо только при неблагоприятных погодных условиях, а именно, когда идет дождь, ливень, снегопад или туман. Такая практика есть и в других странах.

Эксперты говорят, что водителям нужно подготовиться к новым штрафам / Фото Unsplash

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Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, согласен, что на законодательном уровне следует урегулировать вопросы сезонной замены шин. Соответствующая норма в ПДД существует только как рекомендация и часто игнорируется украинскими водителями.

Когда водители экономят на резине, это повышает уровень опасности на дороге, но никакой ответственности у недоброчесных шоферов за это нет. Хотя, по-моему, она должна быть. И штраф должен быть велик. А что касается света – это дает дополнительную видимость для авто, что может спасти жизнь в случае передвижения в тумане, во время дождя или снега, а также позволит не подвергать лишнему риску себя и других участников дорожного движения.

Игорь Ясько

Управляющий партнер ЮК Winner

Он подчеркнул, что в случае принятия постановления водителей будут ожидать усиленные проверки и штрафы.

Другая сторона медали

Адвокат Вадим Володарский уверен, что подобные предложения нецелесообразны, особенно, что касается жесткой привязки к дате замены шин.

Хотя территория Украины и не так разнообразна по климатическим зонам, как США или Россия, но все же погодные условия в Сумской области и в Одесской или Херсонской могут сильно отличаться. И устанавливать единые правила и даты в этом случае, мягко говоря, нелогично.

Вадим Володарский

Управляющий партнер Адвокатского бюро Вадима Володарского

Он добавил, что в разные годы погода также преподносит сюрпризы. К примеру, в 2021 году смена шин на зимние не была актуальна где-то до середины ноября.

Также адвокат не поддерживает и обязательную езду с включенными фарами в течение целого года.

В городе днем ​​ближний свет вообще не в силах дать какого-то выигрыша по безопасности, а вот эксплуатацию многих советских автомобилей с конструктивно слабыми генераторами, сделает практически невозможной вообще. А глаза от мигания огоньков будут уставать еще сильнее и в любое время года,
– объяснил Володарский.

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