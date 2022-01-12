Зачем нужны эти нововведения, могут ли они изменить ситуацию на дорогах страны и как хотят наказывать водителей в случае нарушений – сайт 24 канала разбирался с экспертами.
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Что предлагают изменить
В постановлении Кабмина говорится, что на всех механических транспортных средствах во время движения должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар. Сейчас действует норма, согласно которой с 1 октября по 1 мая должны быть включены ходовые огни (ДХО) только вне населенных пунктов.
В пояснительной записке к постановлению сказано, что указанная норма не соответствует основному назначению ДХО – использование для повышения видимости автомобиля во время движения в дневное время независимо от погодных условий и местонахождения. Кроме того, практика постоянного применения ДХО положительно зарекомендовала себя в ряде европейских стран.
По результатам исследования Европейского исследовательского института безопасности дорожного движения (SWOV), благодаря использованию ДХО (ближнего света фар) количество дорожно-транспортных происшествий в светлое время суток (с учетом двух и более участников дорожного движения) сократилось на 10 – 15%,
– указано в записке.
Водителей хотят обязать всегда двигаться со светом / Фото Pixabay
Еще одна норма, которая появилась в постановлении, касается замены шин.
В период с 1 октября по 31 марта эксплуатация ТС, оборудованного летними шинами, позволит повысить уровень ответственности водителей, а также применять за это нарушение административную ответственность, предусмотренную частью первой статьи 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях,
– говорится в объяснении.
Напомним, штраф, который устанавливает эта статья, составляет 20 необлагаемых минимумов доходов граждан – 340 гривен. Постановление обнародовали 20 декабря 2021 года и сейчас продолжаются общественные обсуждения.
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Что говорят эксперты
Андрей Стеценко, адвокат, советник юридической компании RIYAKO & PARTNERS, уверен, что очень важно на законодательном уровне урегулировать вопрос сезонной замены резины. Украина располагается в такой естественной широте, что у нас очень хорошо и характерно проявляются природные условия, а именно лето и зима. Но сейчас нет какого-либо четкого законопроекта, который бы регулировал обязательную замену резины.
Одна из причин дорожно-транспортных происшествий – халатность водителей в неподдержании транспортных средств в техническом состоянии, в том числе движение и управление транспортным средством в зимний период на резине, которая не используется при низких температурах, снежном, ледовом наслоении и по техническим свойствам не соответствует природным условиям и транспортное средство становится неуправляемым .
По его словам, что касается обязательного передвижения на транспортном средстве с постоянно включенным ближним светом фар, то это необходимо лишь при наличии плохих природных условий, таких как дождь, ливень, туман, снегопад и согласно ранее принятому правилу о включении света фар в период осень – зима. Такая практика есть в других странах.
Эксперты говорят, что водителям нужно подготовиться к новым штрафам / Фото Unsplash
Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, также считает, что нужно на законодательном уровне урегулировать вопрос сезонной замены шин. Соответствующая норма в Правилах дорожного движения существует лишь как рекомендация, и водители нередко ее игнорируют.
Когда водители экономят на резине, это повышает уровень опасности на дороге, но никакой ответственности недобропорядочные шоферы за это не имеют. Хотя, по-моему, она должна быть. И штраф должен быть большой. А насчет света – это дает дополнительную видимость для авто, что может спасти жизнь в случае передвижения в тумане, во время дождя или снега, а также позволит не подвергать лишнему риску себя и других участников дорожного движения .
Он добавил, что в случае принятия постановления водителям нужно будет подготовиться к усиленным проверкам полицией и к уплате штрафов, если они будут нарушать новые нормы ПДД. Однако если дороги станут безопаснее – оно того стоит.
Владимир Мисечко, адвокат, управляющий партнер АО "Мисечко и Партнеры", отметил, что климат в Украине является умеренно континентальным, колебание температуры зимой бывает значительным, а потому летняя резина при снижении температуры ниже +5 теряет свою эластичность и эффективность, что влияет на маневренность и тормозной путь автомобиля.
Другой вопрос – реализация принятых нововведений, ведь проверка типа и состояния резины возможна только во время остановки транспортного средства,
– сказал эксперт.
А вот нововведение по установлению обязанности всегда ездить с включенным светом фар, адвокат не поддерживает и говорит, что оно не является необходимым и не повлияет на ситуацию на дорогах в Украине.
Вопрос замены шин нужно урегулировать на законодательном уровне / Фото Unsplash
Адвокат Вадим Володарский заявил, что считает предложенные новшества нецелесообразными, ведь жесткая привязка к дате замены шин будет плохой идеей.
Хотя территория Украины и не такая разнообразная по климатическим зонам, как США или Россия, но все-таки погодные условия в Сумской области и в Одесской или Херсонской могут сильно отличаться. И устанавливать единые правила и даты в этом случае, мягко говоря, нелогично .
Он добавил, что и погода в разные годы демонстрирует сюрпризы и, например, в прошлом году по существующим условиям смена шин на зимние не была актуальной где-то до середины ноября.
Также адвокат не поддерживает и обязательную езду с включенными фарами.
В городе днем ближний свет вообще неспособен дать какого-то выигрыша по безопасности, а вот эксплуатацию многих советских автомобилей с конструктивно слабыми генераторами, сделает практически невозможной вообще. А глаза от мелькания огоньков будут уставать еще сильнее и в любое время года,
– пояснил Володарский.
Есть ли похожий опыт в других странах
Владимир Мисечко рассказал, что в большинстве стран Европы введена обязательная замена шин зимой, разница лишь в сроках. Так, например, в Чехии водители обязаны переходить на зимнюю резину в период с 1 ноября по 31 марта, в Словении – с 15 ноября по 15 марта, а в странах Балтии – с 1 декабря по 1 марта каждого года. Также обязательная замена резины введена в Румынии, Германии, Австрии, Словакии, Сербии, Швеции и др.
Эксперты по-разному оценивают возможные нововведения / Фото Unsplash
Консультант по стратегическим коммуникациям Анна Катрулина отметила, что, например, в Польше не существует законов, которые точно устанавливают сроки или другие условия замены резины на зимнюю, а вот в Австрии использование зимних шин является обязательным с 1 ноября по 15 апреля.
В Бельгии использование зимних шин не является обязательным, однако разрешено использование шипованной резины с ограничениями по скорости передвижения и обязательной установкой соответствующего знака на видном месте автомобиля. В Великобритании использование зимних шин не обязательно, но при определенных погодных условиях возможно. Шипованная резина запрещена,
– уточнила Катрулина.
Она добавила, что такого правила нет в Венгрии, а вот на территории Германии в зимнюю пору обязывают использовать зимние или всесезонные шины со специальной маркировкой (обозначенной "M+S" и снежинкой, расположенной внутри треугольника в виде гор).
В Испании и Италии запрещена шипованная резина, а для передвижения на горных дорогах используются специальные цепи.
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