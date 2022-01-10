Речь идет о законопроекте №6502. В нем отмечено, что у водителей, которые системно нарушают правила дорожного движения, будут забирать "права".

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Кроме того, нарушителям придется повторно сдавать теоретический и практический экзамен на знание ПДД.

Штрафные баллы

Предлагают установить список правонарушений, за совершение которых водителю будут начисляться штрафные баллы – от 1 до 5. Их количество будет зависеть от уровня общественной опасности нарушений.

Начисленные баллы будут аннулироваться через год. Если водитель "наберет" 12 баллов, права будут забираться. Водителю, который получил удостоверение меньше года назад, будет достаточно 8 баллов.

Если водитель не согласен, решение можно будет обжаловать в суде. К слову, баллы за нарушение ПДД намерены начислять параллельно со штрафами.

За что хотят начислять баллы

1 балл – езда с не пристегнутым ремнем, перевозка детей без средств безопасности.

2 балла – использование автомобиля с техническими неисправностями, превышение скорости более 20 километров в час, проезд на красный свет, использование закрытых номеров и повторная перевозка детей без средств безопасности.

3 балла – эксплуатация машины, которая предоставляет услуги по перевозке пассажиров, с техническими неисправностями.

5 баллов – создание аварийной ситуации, превышение скорости более чем на 50 километров в час.

Обратите внимание! Авторы инициативы отмечают, что система накопления штрафных баллов за нарушение ПДД работает в США, Канаде, Великобритании, Франции, Италии, Германии.