Первые шаги диджитализации: как будут проходить электронные выборы и перепись населения

Электронные выборы и перепись населения через планшеты – это лишь часть воплощения "государства в смартфоне", которое коснется каждого украинца. По крайней мере так говорят в команде президента. Когда же это станет реальностью – пока неизвестно.

Действительно новым для Украины является стремление президентской команды провести электронную перепись населения и внедрить онлайн выборы.

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Перепись населения в планшете

Как и в 2001 году, будут работать переписчики, которые будут ходить от дома к дому. Но вместо бумажных бланков будут вносить все в планшеты, где и будет обрабатываться информация.

О чем будут спрашивать? У переписчиков будет 2 формы, которые позволят создать реальный портрет украинцев. В первой вопрос о демографических характеристиках, языке, этническом происхождении, уровне образования, работе, источниках доходов и фактическом проживании. Вторая будет определять жилищные условия, в частности наличие горячей воды, отопления, электроснабжения, электричества, газа и другие.



О чем будут спрашивать во время переписи граждан

Электронные выборы

Следующий пункт диджитализации – электронные выборы, когда вы сможете проголосовать не выходя из дома или находясь за границей.

На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и другие будут узнавать реальное мнение жителей страны. Голосовать онлайн украинцы смогут точно на следующих президентских выборах,

– сказал советник Президента Украины Михаил Федеров.

Но эксперты говорят, что электронное голосование не сможет полностью заменить традиционное. Поэтому те, кто не может или не хочет приобщаться к диджитализации – смогут и в дальнейшем голосовать на участках.

Пример электронных выборов в Эстонии

Во внедрении электронных выборов Украина может опираться на эстонский опыт, говорит эксперт Яника Мэрило. Там онлайн голосование внедрили с 2005 года. Для голосования нужна ID-карта или смартфон со специальной сим-картой.



Устройство для считывания ID-карт

Если ID-карты получили почти 3 миллиона украинцев, то внедрение Mobile-ID – только в теории.

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Но в Эстонии онлайн голосуют лишь 40% избирателей. В основном молодежь и люди среднего возраста. Старшее поколение отдает предпочтение традиционному способу. Украинская же власть еще должна завоевать доверие украинцев.

Воплощение проекта президент поручил своему советнику – Михаилу Федорову.



Михаил Федоров, советник президента, ответственный за диджитализацию / Фото с Facebook

Что такое "государство в смартфоне"?"Государство в смартфоне" – это концепция сотрудничества общества и государства на четырех уровнях: информация о государстве, коммуникация с государством, транзакции с государством и вовлечение в управление государством. И все это – путем электронного управления.