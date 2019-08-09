Первые шаги диджитализации: как будут проходить электронные выборы и перепись населения
Электронные выборы и перепись населения через планшеты – это лишь часть воплощения "государства в смартфоне", которое коснется каждого украинца. По крайней мере так говорят в команде президента. Когда же это станет реальностью – пока неизвестно.
Действительно новым для Украины является стремление президентской команды провести электронную перепись населения и внедрить онлайн выборы.
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Перепись населения в планшете
Как и в 2001 году, будут работать переписчики, которые будут ходить от дома к дому. Но вместо бумажных бланков будут вносить все в планшеты, где и будет обрабатываться информация.
О чем будут спрашивать? У переписчиков будет 2 формы, которые позволят создать реальный портрет украинцев. В первой вопрос о демографических характеристиках, языке, этническом происхождении, уровне образования, работе, источниках доходов и фактическом проживании. Вторая будет определять жилищные условия, в частности наличие горячей воды, отопления, электроснабжения, электричества, газа и другие.
О чем будут спрашивать во время переписи граждан
Электронные выборы
Следующий пункт диджитализации – электронные выборы, когда вы сможете проголосовать не выходя из дома или находясь за границей.
На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и другие будут узнавать реальное мнение жителей страны. Голосовать онлайн украинцы смогут точно на следующих президентских выборах,
– сказал советник Президента Украины Михаил Федеров.
Но эксперты говорят, что электронное голосование не сможет полностью заменить традиционное. Поэтому те, кто не может или не хочет приобщаться к диджитализации – смогут и в дальнейшем голосовать на участках.
Пример электронных выборов в Эстонии
Во внедрении электронных выборов Украина может опираться на эстонский опыт, говорит эксперт Яника Мэрило. Там онлайн голосование внедрили с 2005 года. Для голосования нужна ID-карта или смартфон со специальной сим-картой.
Устройство для считывания ID-карт
Если ID-карты получили почти 3 миллиона украинцев, то внедрение Mobile-ID – только в теории.
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Но в Эстонии онлайн голосуют лишь 40% избирателей. В основном молодежь и люди среднего возраста. Старшее поколение отдает предпочтение традиционному способу. Украинская же власть еще должна завоевать доверие украинцев.
Воплощение проекта президент поручил своему советнику – Михаилу Федорову.
Михаил Федоров, советник президента, ответственный за диджитализацию / Фото с Facebook
Что такое "государство в смартфоне"?"Государство в смартфоне" – это концепция сотрудничества общества и государства на четырех уровнях: информация о государстве, коммуникация с государством, транзакции с государством и вовлечение в управление государством. И все это – путем электронного управления.
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