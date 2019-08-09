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      Первые шаги диджитализации: как будут проходить электронные выборы и перепись населения

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      Электронные выборы и перепись населения через планшеты – это лишь часть воплощения "государства в смартфоне", которое коснется каждого украинца. По крайней мере так говорят в команде президента. Когда же это станет реальностью – пока неизвестно.

      Действительно новым для Украины является стремление президентской команды провести электронную перепись населения и внедрить онлайн выборы.

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      Перепись населения в планшете

      Как и в 2001 году, будут работать переписчики, которые будут ходить от дома к дому. Но вместо бумажных бланков будут вносить все в планшеты, где и будет обрабатываться информация.

      О чем будут спрашивать? У переписчиков будет 2 формы, которые позволят создать реальный портрет украинцев. В первой вопрос о демографических характеристиках, языке, этническом происхождении, уровне образования, работе, источниках доходов и фактическом проживании. Вторая будет определять жилищные условия, в частности наличие горячей воды, отопления, электроснабжения, электричества, газа и другие.

      Про що питатимуть під час реєстру громадян
      О чем будут спрашивать во время переписи граждан

      Электронные выборы

      Следующий пункт диджитализации – электронные выборы, когда вы сможете проголосовать не выходя из дома или находясь за границей.

      На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и другие будут узнавать реальное мнение жителей страны. Голосовать онлайн украинцы смогут точно на следующих президентских выборах,
      – сказал советник Президента Украины Михаил Федеров.

      Но эксперты говорят, что электронное голосование не сможет полностью заменить традиционное. Поэтому те, кто не может или не хочет приобщаться к диджитализации – смогут и в дальнейшем голосовать на участках.

      Пример электронных выборов в Эстонии

      Во внедрении электронных выборов Украина может опираться на эстонский опыт, говорит эксперт Яника Мэрило. Там онлайн голосование внедрили с 2005 года. Для голосования нужна ID-карта или смартфон со специальной сим-картой.

      Голосування Естонія
      Устройство для считывания ID-карт

      Если ID-карты получили почти 3 миллиона украинцев, то внедрение Mobile-ID – только в теории.

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      Но в Эстонии онлайн голосуют лишь 40% избирателей. В основном молодежь и люди среднего возраста. Старшее поколение отдает предпочтение традиционному способу. Украинская же власть еще должна завоевать доверие украинцев.

      Воплощение проекта президент поручил своему советнику – Михаилу Федорову.

      Федорова
      Михаил Федоров, советник президента, ответственный за диджитализацию / Фото с Facebook

      Что такое "государство в смартфоне"?"Государство в смартфоне" – это концепция сотрудничества общества и государства на четырех уровнях: информация о государстве, коммуникация с государством, транзакции с государством и вовлечение в управление государством. И все это – путем электронного управления.

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      Автор: Алексей Печий
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Сеть
      Источник: 24 канал
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