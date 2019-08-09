Перші кроки діджиталізації: як проходитимуть електронні вибори та перепис населення

Електронні вибори та перепис населення через планшети – це лише частина втілення "держави у смартфоні", яка торкнеться кожного українця. Принаймні так говорять у команді президента. Коли ж це стане реальністю – поки невідомо.

Справді новим для України є прагнення президентської команди провести електронний перепис населення та впровадити онлайн вибори.

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Перепис населення у планшеті

Як і у 2001 році, працюватимуть переписувачі, які ходитимуть від дому до дому. Але замість паперових бланків, вноситимуть усе до планшетів, де і оброблятиметься інформація.

Про що питатимуть? У переписувачів буде 2 форми, які дозволять створити реальний портрет українців. У першій – запитання про демографічні характеристики, мову, етнічне походження, рівень освіти, роботу, джерела доходів та фактичне проживання. Друга визначатиме житлові умови, зокрема наявність гарячої води, опалення , електропостачання, електрики, газу та інші.



Про що питатимуть під час реєстру громадян

Електронні вибори

Наступний пункт діджиталізації – електронні вибори, коли ви зможете проголосувати, не виходячи з дому або перебуваючи за кордоном.

На першому етапі це будуть опитування, завдяки яким президент, прем'єр та інші будуть дізнаватися реальну думку мешканців країни. Голосувати онлайн українці зможуть точно на наступних президентських виборах,

– сказав радник Президента України Михайло Нефьодов.

Але експерти говорять, що електронне голосування не зможе повністю замінити традиційне. Тож ті, хто не може чи не хоче долучатися до діджиталізації – зможуть і надалі голосувати на дільницях.

Приклад електронних виборів в Естонії

У впровадженні електронних виборів Україна може спиратися на естонський досвід, каже експертка Яніка Мерило. Там онлайн голосування впровадили з 2005 року. Для голосування потрібна ID-карта або смартфон зі спеціальною сім-картою.



Пристрій для зчитування ID-карток

Якщо ID-картки отримали майже 3 мільйони українців, то впровадження Mobile-ID – лише в теорії.

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Але в Естонії онлайн голосують лише 40% виборців. Здебільшого молодь і люди середнього віку. Старше покоління віддає перевагу традиційному способу. Українська ж влада ще має завоювати довіру українців.

Втілення проекту президент доручив своєму раднику – Михайлу Федорову.



Михайло Федоров, радник президента, відповідальний за діджиталізацію / Фото з Facebook

Що таке "держава в смартфоні"?"Держава у смартфоні" – це концепція співпраці суспільства і держави на чотирьох рівнях: інформації про державу, комунікації з державою, транзакцій з державою та залучення у керування державою. І все це – шляхом електронного урядування.