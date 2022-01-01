Кроме дождя и снега на курорт обрушился град размером с крупный горох.
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Непогода осложнила движение на улицах города из-за образовавшихся луж и талого снега.
В первый день нового года улицы Хургады покрываются снегом, сопровождаемым проливным дождем, который продолжался несколько часов,
– сообщают СМИ.
Пользователи социальных сетей опубликовали видео с припорошенными снегом улицами курорта, пальмами и газонами.
Снег в Хургаде: смотрите видео
Непогода пришла в Египет: смотрите видео
Отметим, что на днях провинция Красное море оказалась во власти атмосферного фронта, что вызвало сильные ливни, прошедшие в большинстве городов региона.
Погода в Египте в декабре
Туристы едут на отдых в Египет в течение всего года. Обычно зимой там довольно тепло и можно купаться. Море в декабре имеет температуру 20 – 23 градуса, в это время здесь ветрено, а средняя температура воздуха днем на курортах Красного моря 24 градуса.