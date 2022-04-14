Об этом 14 апреля сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Ирландия выступает за нефтяное эмбарго России и поддерживает скорейшее вступление Украины в ЕС.

К теме Ирландия выступает за включение эмбарго на нефть в шестой пакет санкций против России

"Министр иностранных дел и обороны Ирландии Ковни является первым на соответствующей должности, кто посетил Киев в военное время. Благодарен за его мужество, а также за гуманитарную, финансовую и военную помощь от Ирландии", – написал Кулеба.



Кулеба и Ковни / Фото с твиттера Дмитрия Кулебы



Ковни поддерживает Украину / Фото с твиттера Дмитрия Кулебы

Помощь от Ирландии