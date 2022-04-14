Про це 14 квітня повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що Ірландія виступає за нафтове ембарго Росії та підтримує якнайшвидший вступ України до ЄС.

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"Міністр закордонних справ і оборони Ірландії Ковні є першим на відповідній посаді, хто відвідав Київ у воєнному часі. Вдячний за його мужність, а також за гуманітарну, фінансову та військову допомогу від Ірландії", – написав Кулеба.



Кулеба та Ковні / Фото з твітеру Дмитра Кулеби



Ковні підтримує Україну / Фото з твітеру Дмитра Кулеби

Допомога від Ірландії

За словами Ковні, Ірландія надала понад 20 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України. Також країна приймає постраждалих від війни. Міністр анонсував, що вони нададуть 33 мільйони євро для Збройних Сил.