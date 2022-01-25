В то же время радиационные изменения, последствия безопасности атомной электростанции, персонала, окружающей природной среды отсутствуют. Об этом сообщили в пресс-службе ХАЭС.

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25 января 2022 года в 04:22 произошло отключение энергоблока №1 Хмельницкой АЭС от сети по факту срабатывания дифференциальной защиты блочного трансформатора с последующей работой защиты реакторной установки,

– говорится в сообщении.

В настоящее время создана комиссия по расследованию причин и назначению меры пресечения для минимизации последствий. Предварительная оценка по шкале INES – уровень "0", то есть событие несущественно для безопасности.

Радиационное состояние на промышленной площадке и зоне наблюдения не претерпевало изменений. Он находится на уровне нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественные фоновые значения.

Обратите внимание! Второй энергоблок Хмельницкой АЭС работает на уровне мощности 640 мегаватт.

Отключение энегроблоков: что известно