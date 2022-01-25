Водночас радіаційні зміни, наслідки для безпеки атомної електростанції, персоналу, навколишнього природного середовища відсутні. Про це повідомили у пресслужбі ХАЕС.
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25 січня 2022 року о 04:22 відбулося відключення енергоблоку №1 Хмельницької АЕС від мережі за фактом спрацювання диференційного захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки,
– мовиться у повідомленні.
Наразі створено комісію з розслідування причин і призначенні запобіжні заходи для мінімізації наслідків. Попередня оцінка за шкалою INES – рівень "0", тобто подія є несуттєвою для безпеки.
Радіаційний стан на промисловому майданчику та зоні спостереження не зазнавав змін. Він перебуває на рівні нормальної експлуатації енергоблоків і не перевищує природних фонових значень.
Відключення енергоблоків: що відомо
- В Енергоатомі інформують, що 25 січня відключать від енергосистеми 4 блок Запорізької АЕС.
- Це робитимуть для того, щоб усунути газову нещільність системи охолодження турбогенератора.
- Його знову під'єднають до системи після 07:00 ранку 27 січня, коли пройдуть планові роботи.