Водночас радіаційні зміни, наслідки для безпеки атомної електростанції, персоналу, навколишнього природного середовища відсутні. Про це повідомили у пресслужбі ХАЕС.

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25 січня 2022 року о 04:22 відбулося відключення енергоблоку №1 Хмельницької АЕС від мережі за фактом спрацювання диференційного захисту блочного трансформатора з подальшою роботою захисту реакторної установки,

– мовиться у повідомленні.

Наразі створено комісію з розслідування причин і призначенні запобіжні заходи для мінімізації наслідків. Попередня оцінка за шкалою INES – рівень "0", тобто подія є несуттєвою для безпеки.

Радіаційний стан на промисловому майданчику та зоні спостереження не зазнавав змін. Він перебуває на рівні нормальної експлуатації енергоблоків і не перевищує природних фонових значень.

Зверніть увагу! Другий енергоблок Хмельницької АЕС працює на рівні потужності 640 мегаватів.

Відключення енергоблоків: що відомо