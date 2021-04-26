Медведчуковские каналы до сих пор распространяют свою пропаганду – правда, только в интернете. Хотя теперь, по требованию украинского правительства, на территории Украины их трансляцию заблокировали.

Вскоре это может произойти и с новосозданным "Первым независимым". Дело в том, что ютуб заблокировал для просмотра 3 канала – Newsone, "112 Украина" и ZIK.

Внимание Это важный шаг, – Ткаченко отреагировал на блокирование медведчуковских ютуб-каналов

Это первый подобный случай в Украине, когда закрывают не просто сайты или телеканалы, а и ютуб-каналы определенных ресурсов. При переходе на их страницы теперь не выводится изображение, а вместо него написано "контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".

Лучше поздно, чем никогда. Однако очень важно следить за тем, чтобы не было "отката" решений по телевизионным каналам из-за, к сожалению, продажных судов,

– отметил политолог Николай Давыдюк.

До последнего оставалась определенная интрига относительно того, как отреагирует американская компания YouTube на аргументы украинского правительства относительно блокировки страниц. На своей личной странице в телеграме министр культуры Александр Ткаченко написал, что это только первый шаг, который приближает мир к пониманию действий Украины в сфере борьбы с российской пропагандой.

Аудитория "Первого независимого"

Видео, которые опубликовали эти каналы до блокирования, остаются и сейчас в открытом доступе. С помощью VPN пользователи могут обходить и блокирование трансляции.

Впрочем, среди аудитории тех телеканалов – это преимущественно люди пожилого возраста – немного таких, которые будут прибегать к техническим ухищрениям. Кроме этого, судя по совсем малой аудитории новосозданного канала – "Первого независимого" – численность убежденных сторонников риторики кума Путина в Украине была значительно преувеличена.

Обратите внимание Медведчуковские ютуб-каналы теперь недоступны для просмотра в Украине: но есть нюансы

Аналитик Дмитрий Литвин считает, что закрытие старых ютуб-каналов Медведчука – новому зрителей не прибавило. Они разошлись по другим новостным телеканалам.

"Первый независимый" я бы назвал "последним медведчуковским". Там едва несколько тысяч просмотров. Это ничего, по сравнению с тем, что было, это капля в море,

– отметил политический аналитик.

Новосозданный канал тоже могут заблокировать

Вероятно, такой же сценарий с блокировкой ожидает и "Первый независимый", говорят эксперты. Они объясняют, что украинская власть, скорее всего, будет активно отслеживать контент "Первого независимого" и снова обращаться к YouTube и государственным надзорным органам.

"Если обнаружат нарушения финансовые, то это может быть основанием для конкретных действий со стороны фискальных органов. Они будут, например, ставить российский контент. Гипотетически, это может быть основанием для блокирования", – объяснил политолог Владимир Фесенко.

Важно Будут работать, пока с Путиным что-то не случится, – Попова о медведчуковских каналах

Сейчас новообразованный медведчуковский канал продолжает вещать на ютубе, но следует понимать, что этим его владелец не ограничится и будет пытаться купить всеукраинские телеканалы. Но для этого ему придется искать пути обойти арест, наложенный на его финансовые активы.