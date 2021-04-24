Это важный шаг, – Ткаченко отреагировал на блокирование медведчуковских ютуб-каналов
Ютуб-каналы ZIK, "112 Украина", NewsOne частично перестали работать в Украине. Александр Ткаченко поблагодарил специалистов платформы за то, что обратили внимание на обращение Минкульта и решение СНБО.
Источник:телеграм Александра Ткаченко
Министр культуры и информационной политики подчеркнул, что эти каналы несли угрозу национальной безопасности Украины. По словам Ткаченко, это не СМИ, а часть пропагандистской войны России.
Важно Медведчуковские ютуб-каналы теперь недоступны для просмотра в Украине: но есть нюансы
Это важный шаг к признанию мирового сообщества борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора,
– заявил Ткаченко.
Блокировка ютуб-страниц медведчуковских каналов: основное
- Youtube заблокировал для просмотра в Украине страницы каналов "112 Украина", ZIK, NewsOne.
- На вкладке в онлайн-трансляции обозначено, что контент недоступен на территории Украины из-за жалобы от правительства на противозаконный контент.
- Поиск находит каналы, но перейти на главную страницу не получается.
- Перед тем Украина официально обращалась к Youtube с просьбой заблокировать эти каналы. Однако тогда ответа не получили.
Санкции против Козака: что известно
- 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях СНБО против соратника Медведчука Тараса Козака.
- Поэтому каналы политика заблокировали: ZIK, "112 Украина", NewsOne. Они прекратили свое вещание.
Поделиться новостью