Ютуб-каналы ZIK, "112 Украина", NewsOne частично перестали работать в Украине. Александр Ткаченко поблагодарил специалистов платформы за то, что обратили внимание на обращение Минкульта и решение СНБО.

Министр культуры и информационной политики подчеркнул, что эти каналы несли угрозу национальной безопасности Украины. По словам Ткаченко, это не СМИ, а часть пропагандистской войны России.

Важно Медведчуковские ютуб-каналы теперь недоступны для просмотра в Украине: но есть нюансы

Это важный шаг к признанию мирового сообщества борьбы Украины с информационным воздействием со стороны государства-агрессора,

– заявил Ткаченко.

Блокировка ютуб-страниц медведчуковских каналов: основное

Youtube заблокировал для просмотра в Украине страницы каналов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

На вкладке в онлайн-трансляции обозначено, что контент недоступен на территории Украины из-за жалобы от правительства на противозаконный контент.

Поиск находит каналы, но перейти на главную страницу не получается.

Перед тем Украина официально обращалась к Youtube с просьбой заблокировать эти каналы. Однако тогда ответа не получили.

Санкции против Козака: что известно

2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях СНБО против соратника Медведчука Тараса Козака.

Поэтому каналы политика заблокировали: ZIK, "112 Украина", NewsOne. Они прекратили свое вещание.



Санкциипротив Козака / Инфографика 24 канала