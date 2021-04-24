Це важливий крок, – Ткаченко відреагував на блокування медведчуківських ютуб-каналів
Ютуб-канали ZIK, "112 Україна", NewsOne частково перестали працювати в Україні. Олександр Ткаченко подякував фахівцям платформи за те, що звернули увагу на звернення Мінкульту та на рішення РНБО.
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Міністр культури та інформаційної політики наголосив, що ці канали несли загрозу національній безпеці України. За словами Ткаченка, це не ЗМІ, а частина пропагандистської війни Росії.
Важливо Медведчуківські ютуб-канали тепер недоступні для перегляду в Україні: але є нюанси
Це важливий крок до визнання світового суспільства боротьби України з інформаційним впливом з боку держави-агресора,
– заявив Ткаченко.
Блокування ютуб-сторінок медведчуківських каналів: основне
- Youtube заблоковував для перегляду в Україні сторінки каналів "112 Україна", ZIK, NewsOne.
- На вкладці в онлайн-трансляції позначено, що контент недоступний на території України через скаргу від уряду на протизаконний контент.
- Пошук знаходить канали, але перейти на головну сторінку не виходить.
- Перед тим Україна офіційно зверталася до Youtube з проханням заблокувати ці канали. Однак тоді відповіді не отримали.
Санкції проти Козака: що відомо
- 2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції РНБО проти соратника Медведчука Тараса Козака.
- Через це канали політика заблокували: ZIK, "112 Україна", NewsOne. Вони припинили своє мовлення.
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