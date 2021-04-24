Ютуб-канали ZIK, "112 Україна", NewsOne частково перестали працювати в Україні. Олександр Ткаченко подякував фахівцям платформи за те, що звернули увагу на звернення Мінкульту та на рішення РНБО.

Міністр культури та інформаційної політики наголосив, що ці канали несли загрозу національній безпеці України. За словами Ткаченка, це не ЗМІ, а частина пропагандистської війни Росії.

Важливо Медведчуківські ютуб-канали тепер недоступні для перегляду в Україні: але є нюанси

Це важливий крок до визнання світового суспільства боротьби України з інформаційним впливом з боку держави-агресора,

– заявив Ткаченко.

Блокування ютуб-сторінок медведчуківських каналів: основне

Youtube заблоковував для перегляду в Україні сторінки каналів "112 Україна", ZIK, NewsOne.

На вкладці в онлайн-трансляції позначено, що контент недоступний на території України через скаргу від уряду на протизаконний контент.

Пошук знаходить канали, але перейти на головну сторінку не виходить.

Перед тим Україна офіційно зверталася до Youtube з проханням заблокувати ці канали. Однак тоді відповіді не отримали.

Санкції проти Козака: що відомо

2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції РНБО проти соратника Медведчука Тараса Козака.

Через це канали політика заблокували: ZIK, "112 Україна", NewsOne. Вони припинили своє мовлення.



Санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу