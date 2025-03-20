Витольд Фокин запомнился как человек, стремившийся восстановить мирную жизнь на Донбассе, но при этом неоднократно делал скандальные заявления. Больше о жизни политика, который стоял у истоков современной Украины, 24 Канал расскажет в этом материале.

Смотрите также Изучал "Молодую гвардию" и создал подполье в 2014-м: умер историк Владимир Семистяга

Биография Витольда Фокина

Витольд Фокин родился в 1932 году в селе Новониколаевка Запорожской области в семье учителей. Умер политик 20 марта 2025 года в возрасте 92 года. Он вошел в сотню долгожителей среди руководителей государств.

Витольд Фокин учился в Днепропетровском горном институте и в 1954 году получил специальность разработчика месторождений полезных ископаемых. После этого он работал на руководящих должностях в шахтах и на комбинатах в таких городах Луганщины, как Антрацит, Красный Луч, Первомайск и Свердловск.

С августа 1954 по август 1963 года работал на шахте "Центральная-Боковская", был заместителем главного инженера и главным инженером шахты № 32-32, начальником шахтоуправления № 32 треста "Боковоантрацит".

С августа 1963 по сентябрь 1971 года работал заместителем начальника комбината "Донбассантрацит" в Красном Луче, руководителем треста "Первомайскуголь" в Первомайске, главным инженером комбината "Ворошиловградуголь" в Стаханове, начальником комбината "Свердловантрацит" в Свердловске Ворошиловоградской области (ныне Довжанск Луганской области).

Фокин продолжал учиться и даже получил степень профессора, защитив диссертацию. У Витольда Фокина остались двое детей и двое внуков, а также правнучка. Жена Тамила Григорьевна умерла в 2023 году.

Политическая карьера Витольда Фокина

После завершения работы в Госплане УССР Витольд Фокин работал заместителем председателя Совета министров (уровень вице-премьера), а впоследствии он занял должность исполняющего обязанности председателя Совета министров Украины.

В 1991 году, после обретения Украиной Независимости, Фокин стал официально премьер-министром. Проработал в должности около года и ушел в отставку в сентябре 1992 года. Во времена, когда Фокин возглавлял правительство, Украина находилась в остром экономическом кризисе, строя собственную экономику. При Фокине в Украине были введены купоны – фактически, первая "валюта" независимой Украины.

Витольд Фокин также был депутатом Верховного Совета УССР 10-11 созывов, а позже – народным депутатом Украины в первом созыве (1991-1994 годы). Был членом коммунистической партии.

Интересно, что Витольд Фокин участвовал в подготовке Беловежских соглашений при создании СНГ.

Также он от имени Украины подписал Соглашение правительств Беларуси, России и Украины о внедрении согласованной экономической политики. Тогда должно было состояться проведение скоординированных реформ с последовательным внедрением рыночных механизмов и обеспечения свободного предпринимательства.

Политик также очень расстроился, когда Россия аннексировала украинский Крым. Тогда он даже пережил сердечный приступ.

Мне, старому человеку, мужчине, стыдно в этом признаться, но когда Крым аннексировали, я плакал, как ребенок,

– говорил Фокин.

В 2019 году Витольд Фокин заявлял, что в Украине есть много проблем как во внешней политике, так и "государственно-экономических, историко-географических и морально-этических".

Участие Фокина в ТГК

Некоторое время Витольд Фокин находился в минской Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Тогда он заявлял, что Россия вынуждена была забрать Крым, поскольку это могли сделать США.

В ТКГ Витольд Фокин делал откровенно пророссийские заявления. Он говорил о том, как необходимо регулировать вооруженный конфликт между Россией и Украиной на Донбассе. Тогда его заявления вызвали бешеный резонанс, а президент разочаровался в нем.

Фокин, в частности, предлагал всех амнистировать, в том числе и пророссийских боевиков, а затем провести выборы и предоставить особый статус Донбасса. После таких заявлений Витольд Фокин попал в базу "Миротворец". А в сентябре 2020 года он говорил, что в Донецкой и Луганской областях происходит внутренний конфликт, а не война с Россией.

Творчество сопровождало Витольда Фокина в жизни

Витольд Фокин был не только политиком, но и увлекался творчеством – делал перевод, писал стихи.

Я – не политик, я по образованию горный инженер, по опыту работы - экономист, а по призванию, скорее, филолог,

– говорил когда-то он.

В 2015 году Витольд Фокин издал перевод поэмы Александра Пушкина "Руслан и Людмила" на украинский язык. Стихи писал еще с детства и мечтал стать литератором, но не смог пойти по этой специальности из-за отсутствия денег у родителей.