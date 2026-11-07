До минус 11 градусов и ожеледицу: украинцы поделились снимками первого снега

Погода

Горожане публикуют в соцсетях снимки заснеженных улиц и крыш, сообщает 24 Канал.

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Первый снег в регионах

По сообщениям из сети, снежный покров образовался на трассе из Кривого Рога в направлении Кропивницкого.

Снег засыпал дорогу в Днепропетровской области: смотрите видео

Также очевидцы поделились снимками снега из Харькова, Чернигова, Днепра и Киева.

Первый снег постепенно покрывает города: смотрите видео

Небольшой снег на столичных крышах: смотрите видео

Во многих населенных пунктах мокрый снег сопровождается заметным похолоданием и порывистым ветром.

Местами в Украине выпал снег / местные СМИ и Telegram-каналы

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Как сообщили в Укргидрометцентре, в течение 7 ноября в Украине сохраняется облачная погода с прояснениями. В центральных, южных и восточных областях синоптики прогнозируют небольшой снег, который на юге и востоке страны будет сопровождаться дождем.

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Синоптики также предупредили об обледенении, которое было возможно на дорогах ночью и утром в северных, центральных и восточных областях.

При этом скорость северо-западного и северного ветра в этот день будет достигать 5 – 10 метров в секунду, а в южной части страны порывы местами будут усиливаться до 15 – 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опускалась от +2 до -3 градусов, а в западных областях похолодало до 1 – 6 градусов мороза. Днем по всей территории страны ожидается температура в пределах 0 – 6 градусов тепла.

На горе Пип Иван наступил мороз

По данным горных спасателей Прикарпатья, на горе Пип Иван Черногорский по состоянию на 08:30 утра стояла ясная погода и температура -11 градусов.

При этом в высокогорье зафиксировали северный ветер со скоростью 10 – 12 метров в секунду.

Напомним, в ближайшие ночи столбики термометров в Украине будут опускаться ниже нуля. Впрочем, уже вскоре ветер сменит направление на южное, благодаря чему существенных осадков не ожидается, а температура воздуха немного повысится.