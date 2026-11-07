До мінус 11 градусів та ожеледиця: українці поділились кадрами першого снігу

Погода

Кадри засніжених вулиць та дахів публікують містяни у соцмережах, передає 24 Канал.

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Перший сніг в регіонах

За повідомленнями з мережі, сніговий покрив утворився на трасі з Кривого Рогу в напрямку Кропивницького.

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Також очевидці поділились сніжними кадрами з Харкова, Чернігова, Дніпра та Києва.

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У багатьох населених пунктах мокрий сніг супроводжується відчутним похолоданням і рвучким вітром.

Подекуди в Україні засніжило / місцеві медіа та Telegram-канали

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Як повідомили в Укргідрометцентрі, упродовж 7 листопада в Україні утримується хмарна погода з проясненнями. У центральних, південних і східних областях синоптики прогнозують невеликий сніг, який на Півдні та Сході країни супроводжуватиметься дощем.

Синоптики також попередили про ожеледицю, яка була можлива на дорогах вночі та вранці в північних, центральних та східних областях.

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При цьому швидкість північно-західного та північного вітру цього дня сягатиме 5 – 10 метрів на секунду, а в південній частині країни пориви місцями посилюватимуться до 15 – 18 метрів на секунду.

Температура повітря вночі опускалась від +2 до -3 градусів, а в західних областях холодало до 1 – 6 градусів морозу. Вдень по всій території країни очікується в межах 0 – 6 градусів тепла.

На горі Піп Іван вдарив мороз

За даними Гірських рятувальників Прикарпаття, на горі Піп Іван Чорногірський станом на 08:30 ранку панувала ясна погода та -11 градусів.

При цьому на високогір'ї зафіксували північний вітер зі швидкістю 10 – 12 метрів на секунду.

Нагадаємо, найближчими ночами стовпчики термометрів в Україні опускатимуться нижче нуля. Утім, уже незабаром вітер змінить напрямок на південний, завдяки чому істотних опадів не очікується, а температура повітря дещо зросте.