До +12 градусів: синоптикиня відповіла, чи буде потепління після морозів

Погода

Про це розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Потепління повернеться в середині тижня

Птуха пояснила, що синоптична ситуація найближчими днями матиме доволі динамічний характер. Похолодання пов'язане з атмосферним фронтом, проте зниження температури повітря також залежатиме від наявності хмар та прояснень.

Надалі – вже після його проходження – тиск буде зростати. Тобто буде формуватись вже поле високого атмосферного тиску– додала фахівчиня.

Починаючи з вівторка, 10 листопада, погодні умови поступово почнуть змінюватися завдяки, зокрема, зміні напрямку вітру на південний. Опадів у цей період поки синоптики не прогнозують, а от температура може незначно зрости.

Відтак уночі очікується -3...+2 градуси, а вдень повітря прогріється до +3...+8 градусів. На крайньому Півдні країни, за словами Птухи, позначки термометрів знову сягатимуть +12 градусів.

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У середу, 11 листопада, збережеться схожий температурний фон, однак уночі стане ще тепліше – від -2...+4 градусів.

Нагадаємо, цими вихідними у південних, центральних та східних областях очікуються дощі з переходом у мокрий сніг. Водночас на Заході країни буде сухо, проте морозно.