Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Согласно его информации, военные Альянса серьезно обсуждают, что дальше Россия может нанести удар по странам НАТО.

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Путин создаст провокацию

Первоначально удар могут получить страны, граничащие с Беларусью и Россией. К этому готовятся. Валерий Чалый объяснил, что обстрел Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области был российской угрозой НАТО.

"НАТО относится серьезнее. Различие у нас в том, что они думают "угроза велика, но можно избежать". Я считаю – нет. Россия и Путин сами создадут эту провокацию", – сказал экс-посол.

У меня есть проверенный источник, бывший руководитель Парламентской ассамблеи НАТО. По их данным, первый удар в 2014 году от России должна была получить Эстония,

– рассказал Валерий Чалый.

Он добавил, что только ситуация с Януковичем тогда переориентировала Путина на Крым, а была бы Эстония. Для этого вели подготовку, в стране было достаточно российской агентуры.

"Поэтому они не оставляют планов показать слабость НАТО, неспособность НАТО реагировать. Придет момент, когда НАТО также опробуют на прочность", – сказал Чалый.

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