Про це в ефірі 24 каналу розповів експосол України у США Валерій Чалий. Згідно з його інформацією, військові Альянсу серйозно обговорюють, що далі Росія може завдати удару по країнам НАТО.
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Путін створить провокацію
Першочергово удар можуть отримати країни, які межують з Білоруссю та Росією. До цього готуються. Валерій Чалий пояснив, що обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині був російською погрозою НАТО.
"НАТО ставиться серйозніше. Розходження у нас в тому, що вони думають "загроза велика, але можна уникнути". Я вважаю – ні. Росія і Путін самі створять цю провокацію", – сказав експосол.
У мене є перевірене джерело, колишній керівник Парламентської асамблеї НАТО. За їхніми даними, перший удар у 2014 році від Росії мала отримати Естонія,
– розповів Валерій Чалий.
Він додав, що лише ситуація з Януковичем тоді переорієнтувала Путіна на Крим, а була б Естонія. До того вели підготовку, в країні було достатньо російської агентури.
"Тому вони не полишають планів показати слабкість НАТО, неспроможність НАТО реагувати. Прийде момент, коли НАТО також випробують на міцність", – сказав Валерій Чалий.
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