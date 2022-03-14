Про це в ефірі 24 каналу розповів експосол України у США Валерій Чалий. Згідно з його інформацією, військові Альянсу серйозно обговорюють, що далі Росія може завдати удару по країнам НАТО.

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Путін створить провокацію

Першочергово удар можуть отримати країни, які межують з Білоруссю та Росією. До цього готуються. Валерій Чалий пояснив, що обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині був російською погрозою НАТО.

"НАТО ставиться серйозніше. Розходження у нас в тому, що вони думають "загроза велика, але можна уникнути". Я вважаю – ні. Росія і Путін самі створять цю провокацію", – сказав експосол.

У мене є перевірене джерело, колишній керівник Парламентської асамблеї НАТО. За їхніми даними, перший удар у 2014 році від Росії мала отримати Естонія,

– розповів Валерій Чалий.

Він додав, що лише ситуація з Януковичем тоді переорієнтувала Путіна на Крим, а була б Естонія. До того вели підготовку, в країні було достатньо російської агентури.

"Тому вони не полишають планів показати слабкість НАТО, неспроможність НАТО реагувати. Прийде момент, коли НАТО також випробують на міцність", – сказав Валерій Чалий.

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