Первый день "Школьного перемирия": от начала суток зафиксировали 70 нарушений
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет о 70 нарушениях режима тишины от начала суток.
Об этом говорится в сообщении Миссии в Twitter.
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С 00:01 СММ зафиксировала более 70 нарушений режима прекращения огня. Сторонам необходимо исполнить свои подтвержденные обязательства по прекращению огня. Огонь должен прекратиться прямо сейчас в целях защиты украинцев по обе стороны линии соприкосновения,
– сообщил Хуг.
Напомним, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе согласовали новый режим тишины. Так называемое "школьное " перемирие" началось в полночь 29 августа.