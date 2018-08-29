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Первый день "Школьного перемирия": от начала суток зафиксировали 70 нарушений

27 Читати новину українською
С начала суток "школьное перемирие" нарушили 70 раз
С начала суток "школьное перемирие" нарушили 70 раз / Getty images

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет о 70 нарушениях режима тишины от начала суток.

Об этом говорится в сообщении Миссии в Twitter.

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С 00:01 СММ зафиксировала более 70 нарушений режима прекращения огня. Сторонам необходимо исполнить свои подтвержденные обязательства по прекращению огня. Огонь должен прекратиться прямо сейчас в целях защиты украинцев по обе стороны линии соприкосновения,
– сообщил Хуг.

Напомним, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе согласовали новый режим тишины. Так называемое "школьное " перемирие" началось в полночь 29 августа.

 

 

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Минские договоренности
Источник: 24 Канал
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