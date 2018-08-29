Первый день "Школьного перемирия": от начала суток зафиксировали 70 нарушений

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет о 70 нарушениях режима тишины от начала суток.

Об этом говорится в сообщении Миссии в Twitter.

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С 00:01 СММ зафиксировала более 70 нарушений режима прекращения огня. Сторонам необходимо исполнить свои подтвержденные обязательства по прекращению огня. Огонь должен прекратиться прямо сейчас в целях защиты украинцев по обе стороны линии соприкосновения,

– сообщил Хуг.

Перший заступник Голови СММ #ОБСЄ Хуг: З 00:01 СММ зафіксувала понад 70 порушень режиму припинення вогню. Сторонам необхідно виконати свої підтверджені зобов’язання щодо припинення вогню. Вогонь має припинитися негайно в цілях захисту українців по обидва боки лінії зіткнення — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 29 серпня 2018 р.

Напомним, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе согласовали новый режим тишины. Так называемое "школьное " перемирие" началось в полночь 29 августа.