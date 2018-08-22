В Минске договорились о новом перемирии: известна дата

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе согласовали новый режим тишины. Так называемое "школьное перемирие" должно начаться в полночь 29 августа.

Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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"Стороны обязуются осуществить все необходимые шаги для обеспечения устойчивого режима прекращения огня. Для мониторинга стороны также обязуются обеспечить надежный и безопасный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Украины, согласно ее мандату", – заявила она

Олифер добавила, пока ситуация с безопасностью на Донбассе особо не изменилась. Ведь на протяжении так называемого "хлебного перемирия", которое продолжалось с 1 июля до 20 августа, Киев зафиксировал почти 1500 обстрелов со стороны боевиков.

Напомним, Президент Петр Порошенко подчеркнул, что ключ к миру в Украине лежит в Кремле. Однако, российские кабальные условия прекращения агрессии России являются неприемлемыми ни для него, ни для украинской нации.