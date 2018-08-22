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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

У Путина сейчас немало адвокатов в нашем политикуме, – Порошенко

175 Читати новину українською
Петр Порошенко
Петр Порошенко / Фото из свободных сетей

Сегодня война в Украине ведется не только на линии фронта на Донбассе, но и в информационном пространстве. Это – гибридная война, которую ведет российская власть.

Об этом 22 августа во время открытия международного волонтерского и ветеранского форума "Там, где мы – там Украина" заявил глава государства Петр Порошенко.

Кремль навязывает нам информационную войну, которая имеет целью поработить наш разум. Когда с больной головы на здоровую валить Путин – это еще можно понять, но меня как президента шокирует другое. Как-то немало у него адвокатов сейчас в нашем политикуме. Как они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить ее на Украину,
– подчеркнул Порошенко.

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Президент добавил, что некоторые политики "настолько ослеплені внутренней борьбой, что бездумно, а иногда даже и сознательно, тиражируют избитые и опасные штампы российской пропаганды".

"Возможно, они думают, что так борются за власть. На самом деле – нет. Я твердо вместе с вами убежден, что они работают на агрессора, пытаются подорвать моральный дух украинцев, ослабить волю к сопротивлению, а главное – бьют в тыл, в спину Вооруженным силам Украины", – заявил Порошенко.

К слову, в августе стало известно, что участие в выборах в Верховную Раду Украины в 2019 году будет принимать кум президента России Владимира Путина – Виктор Медведчук. Он вступил в партию "За жизнь", а также является основателем ОО "Украинский выбор" и членом подгруппы по обмену пленными Минской контактной группы. По информации СМИ, недавно Медведчук приобрел телеканал 112 Украина, в эфире которого стало побольше "пророссийских месседжей".

Соратник Медведчука, пожелавший остаться неназванным, заявил, что тот решил принять участие в парламентских выборах после переговоров Путина и президента США Дональда Трампа, когда хозяин Кремля предложил американскому лидеру провести референдум о судьбе Донбасса. Кстати, Украина выступила с резкой критикой в ​​адрес такого предложения.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Петр Порошенко Новости политики Новости России Украина – Россия Владимир Путин Российская пропаганда
Источник: 24 канал
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