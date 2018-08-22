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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 СТРІЛЯНИНА ПОБЛИЗУ МЕРІЇ ХАРКОВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Путіна зараз до біса адвокатів у нашому політикумі, – Порошенко

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / Фото з вільних мереж

На сьогодні війна в Україні ведеться не лише на лінії фронту на Донбасі, але й в інформаційному просторі. Це – гібридна війна, яку веде російська влада.

Про це 22 серпня під час відкриття міжнародного волонтерського і ветеранського форуму "Там, де ми – там Україна" заявив глава держави Петро Порошенко.

Кремль нав’язує нам інформаційну війну, яка має на меті поневолити наш розум. Коли з хворої голови на здорову валить Путін – це ще можна зрозуміти, але мене як президента шокує інше. Якось до біса в нього адвокатів зараз у нашому політикумі. Як вони намагаються зняти з нього відповідальність за війну і перекласти її на Україну,
– наголосив Порошенко.

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Президент додав, що дехто з політиків "настільки засліплений внутрішньою боротьбою, що бездумно, а інколи навіть і свідомо, тиражують заяложені і небезпечні штампи російської пропаганди".

"Можливо, вони думають, що так боряться за владу. Насправді ж – ні. Я твердо разом з вами переконаний, що вони працюють на агресора, намагаються підірвати моральний дух українців, послабити волю до спротиву, а головне – б’ють в тил, у спину Збройним силам України", – заявив Порошенко.

До слова, у серпні стало відомо, що участь у виборах до Верховної Ради України у 2019 році братиме кум президента Росії Володимира Путіна – Віктор Медведчук. Він вступив до партії "За життя", а також є засновником ГО "Український вибір" і членом підгрупи з обміну полоненими Мінської контактної групи. За інформацією ЗМІ, нещодавно Медведчук придбав телеканал 112 Україна, в ефірі якого побільшало "проросійських меседжів".

Соратник Медведчука, який побажав залишитись неназваним, заявив, що той вирішив взяти участь у парламентських виборах після переговорів Путіна та президента США Дональда Трампа, коли господар Кремля запропонував американському лідеру провести референдум щодо долі Донбасу. До речі, Україна виступила з різкою критикою на адресу такої пропозиції.

Теги: Володимир Путін Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики Петро Порошенко Російська пропаганда Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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