У Мінську домовилися про нове перемир'я: відома дата

У Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі погодили новий режим тиші. Так зване "шкільне перемир'я" має початися опівночі 29 серпня.

Про це заявила прес-секретарка представника України в Тристоронньої контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

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"Сторони зобов'язуються здійснити всі необхідні кроки для забезпечення сталого режиму припинення вогню. Задля моніторингу сторони також зобов'язуються забезпечити надійний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України, відповідно до її мандату", – заявила вона

Оліфер додала, поки що безпекова ситуація на Донбасі особливо не змінилася. Адже упродовж так званого «хлібного перемир’я», яке тривало з 1 липня до 20 серпня, Київ зафіксував майже 1500 обстрілів з боку бойовиків.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко наголосив, що ключ до миру в Україні лежить у Кремлі. Проте, російські кабальні умови припинення агресії Росії є неприйнятними ані для нього, ані для української нації.