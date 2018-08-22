"Цей шлях до миру є неприйнятним": Порошенко жорстко відповів на умови Кремля

Президент Петро Порошенко наголосив, що ключ до миру в Україні лежить у Кремлі. Проте, російські кабальні умови припинення агресії Росії є неприйнятними ані для нього, ані для української нації.

Про це заявив глава держави під час виступу на міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми – там Україна".

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За його словами, теперішня російсько-українська війна – це боротьба за незалежність України, в якій держава відстоює свої цінності, свободу та європейський вибір.

Ключ від миру знаходиться не в Києві, не у Вашингтоні й не у Брюсселі. Ключ від миру знаходиться у Кремлі! І якщо хтось буде нав’язувати нам російські кабальні умови, я хочу наголосити, що не лише для Президента, але для всієї української нації цей шлях категорично неприйнятний, бо цей шлях не до миру!

– підкреслив Порошенко.

Також український президент закликав подивитися на Абхазію, Південну Осетію та на всі окуповані Росією землі.

"Подивіться, як там живуть люди. І це те, що пропонує Росія жителям окупованих земель", – додав глава держави.

Окрім того, за словами Порошенка, українці ніколи не приймуть подібного шляху.