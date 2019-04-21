Первый избирательный участок на выборах президента Украины открылся в Австралии
Участок начал свою работу в субботу, 20 апреля, в 23 часа по Киеву. Участок имеет номер #900001 и расположен в посольстве Украины в Австралии.
Посольство Украины в Австралии сообщило в своем Facebook об открытии участка, и пригласило граждан Украины, проживающих в Австралии и Новой Зеландии, проголосовать.
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Расположен он по адресу 60 Marcus Clarke Str., Level 12 в городе Канберра и будет работать до 11:00 по киевскому времени 21 апреля.
Памятка избирателя: какие документы нужны на избирательном участке
Источник: 24 Канал
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