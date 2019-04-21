Участок начал свою работу в субботу, 20 апреля, в 23 часа по Киеву. Участок имеет номер #900001 и расположен в посольстве Украины в Австралии.

Посольство Украины в Австралии сообщило в своем Facebook об открытии участка, и пригласило граждан Украины, проживающих в Австралии и Новой Зеландии, проголосовать.

Читайте также: Памятка избирателя: как голосовать и какие документы брать с собой

Расположен он по адресу 60 Marcus Clarke Str., Level 12 в городе Канберра и будет работать до 11:00 по киевскому времени 21 апреля.

Отметим, что в первом туре президентских выборов здесь проголосовали 125 избирателей. Такая невысокая активность избирателей связана с тем, что большинство украинцев Австралии проживают не в столице. В частности, большая община расположена в Сиднее, где вообще отсутствует украинское посольство.



Напомним, что голосование в Украине будет проходить с 8 утра до 20 вечера без перерыва.



Памятка избирателя: какие документы нужны на избирательном участке

