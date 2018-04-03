"Первый шпион холодной войны" умер в США

29 березняв США в возрасте 102 года скончался бывший разведчик Ирвинг Айзексон, который называл себя "первым шпионом холодной войны". По словам его родных, это произошло в хосписе города Оберн (штат Мэн).

Об этом пишет издание Portland Press Herald.

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Отмечается, что три года назад, в 2015-м, умерла его 90-летняя жена Джудит, которая в свое время пережила Холокост. Пара встретилась в немецком Лейпциге во время Второй мировой, когда Ирвинг уже был офицером разведки США.

Сам Айзексон родился 7 августа 1915 года в Оберне. Будущий шпион закончил Школу права Гарвардского университета и около года проработал юристом. Затем отправился служить в рядах Национальной гвардии США.

Во время Второй мировой войны Айзексона направили в Великобританию, где он стал работать в Управлении стратегических служб, на базе которого впоследствии было создано ЦРУ США. После войны он по собственной инициативе переехал в ГДР, где следил за передвижениями советских войск и гражданами СССР, передавая информацию американским властям.

После отставки бывший разведчик издал книгу под названием "Мемуары шпиона-любителя".