"Перший шпигун холодної війни" помер у США

29 березняв США у віці 102 роки помер колишній розвідник Ірвінг Айзексон, який називав себе "першим шпигуном холодної війни". За словами його рідних, сталося це у хоспісі міста Оберн (штат Мен).

Про це пише видання Portland Press Herald.

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Зазначається, що три роки тому, в 2015-му, померла його 90-річна дружина Джудіт, що свого часу пережила Голокост. Пара зустрілася у німецькому Ляпцигу під час Другої світової, коли Ірвінг вже був офіцером розвідки США.

Сама Айзексон народився в 7 серпня 1915 року в Оберні. Майбутній шпигун закінчив Школу права Гарвардського університету та близько року пропрацював юристом. Потім відправився служити у лавах Національної гвардії США.

Під час Другої світової війни Айзексона направили до Великобританії, де він став працювати на Управління стратегічних служб, на базі якого згодом було створено ЦРУ США. Після війни він за власною ініціативою переїхав в НДР, де стежив за пересуваннями радянських військ і громадянами СРСР, передаючи інформацію американській владі.

Після відставки колишній розвідник видав книгу під назвою "Мемуари шпигуна-любителя".