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      Первый снег и заморозки возможны у Карпатах на следующей неделе: прогноз

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      В Карпатах 18-19 сентября возможен мокрый снег и заморозки
      В Карпатах 18-19 сентября возможен мокрый снег и заморозки / Иллюстративное фото

      В Украину пришла холодная осень, а температура воздуха с каждым днем опускается на несколько градусов. На следующей неделе ожидаются дожди, а в Карпатах возможен даже мокрый снег и заморозки на почве.

      Серьезное похолодание пришло в Украину на выходных 14-15 сентября, сообщили в Укргидрометцентре. Столбики термометров опустились до +17+22 градусов.

      К теме: Когда в Украину придет похолодание: прогноз

      В понедельник, 16 сентября, в северные области придет дождливая погода. На следующий день, 17 сентября, осадки растянутся на западные и восточные области. Из-за этого температура воздуха понизится ночью до +8+10 градусов, а днем – до +16-20 градусов.

      via GIPHY

      В среду и четверг похолодание будет еще сильнее, а дожди накроют всю территорию страны. Холоднее всего будет в высокогорье Карпат. Там ночью столбики термометров опустятся до +2+6 градусов, возможен мокрый снег и заморозки на поверхности почвы. Днем немного потеплеет – до +10+16 градусов.

      Кроме горных массивов, заморозки на почве возможны местами еще и в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

      Заморозки в воздухе наиболее вероятные во второй и третьей декадах сентября, в горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях возможны и в первой декаде,
      – говорится в сообщении Укргидрометцентра.

      Кроме того, погода в горах будет ветреная, а порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

      Какой будет погода в сентябре?
      Осень началась в Украине солнечной и жаркой погодой до +33 градусов. Постепенно температура воздуха снижалась и началось теплое бабье лето. Оно продлится до 15-16 сентября.

      Вторая половина месяца будет прохладной, ветреной и дождевой. В северных регионах и в Карпатах температура опустится даже до +8+11 градусов.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Карпаты
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      Новости за 15 сентября
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