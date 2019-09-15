Первый снег и заморозки возможны у Карпатах на следующей неделе: прогноз

В Украину пришла холодная осень, а температура воздуха с каждым днем опускается на несколько градусов. На следующей неделе ожидаются дожди, а в Карпатах возможен даже мокрый снег и заморозки на почве.

Серьезное похолодание пришло в Украину на выходных 14-15 сентября, сообщили в Укргидрометцентре. Столбики термометров опустились до +17+22 градусов.

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В понедельник, 16 сентября, в северные области придет дождливая погода. На следующий день, 17 сентября, осадки растянутся на западные и восточные области. Из-за этого температура воздуха понизится ночью до +8+10 градусов, а днем – до +16-20 градусов.

В среду и четверг похолодание будет еще сильнее, а дожди накроют всю территорию страны. Холоднее всего будет в высокогорье Карпат. Там ночью столбики термометров опустятся до +2+6 градусов, возможен мокрый снег и заморозки на поверхности почвы. Днем немного потеплеет – до +10+16 градусов.

Кроме горных массивов, заморозки на почве возможны местами еще и в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

Заморозки в воздухе наиболее вероятные во второй и третьей декадах сентября, в горных районах, местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях возможны и в первой декаде,

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Кроме того, погода в горах будет ветреная, а порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Какой будет погода в сентябре?

Осень началась в Украине солнечной и жаркой погодой до +33 градусов. Постепенно температура воздуха снижалась и началось теплое бабье лето. Оно продлится до 15-16 сентября.



Вторая половина месяца будет прохладной, ветреной и дождевой. В северных регионах и в Карпатах температура опустится даже до +8+11 градусов.