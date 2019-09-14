Перший сніг і заморозки можливі у Карпатах наступного тижня: прогноз

В Україну прийшла холодна осінь, а температура повітря з кожним днем опускається на кілька градусів. Наступного тижня очікуються дощі, а в Карпатах можливий навіть мокрий сніг та заморозки на ґрунті.

Серйозне похолодання прийшло в Україну на вихідних 14-15 вересня, повідомили в Укргідрометцентрі. Стовпчики термометрів опустилися до +17+22 градусів.

До теми: Коли в Україну прийде похолодання: прогноз

У понеділок, 16 вересня, у північні області прийде дощова погода. Наступного дня, 17 вересня, опади розтягнуться на західні та східні області. Через це температура повітря знизиться до вночі до +8+10 градусів, а вдень – до +16-20 градусів.

У середу та четвер похолодання буде ще сильнішим, а дощі накриють усію територію країни. Найхолодніше буде у високогір'ї Карпат. Там вночі стовпчики термометрів опустяться до +2+6 градусів, можливий мокрий сніг та заморозки на поверхні ґрунту. Вдень трішки потепліє – до +10+16 градусів.

Окрім того, погода у горах буде вітряна, а пориви сягатимуть 15-18 метрів за секунду.

Якою буде погода у вересні?Осінь розпочалася в Україні сонячною та спекотною погодою до +33 градусів. Помалу температура повітря знижувалась та розпочалось тепле бабине літо. Воно триватиме до 15-16 вересня.



Друга половина місяця буде прохолодною, вітряною та дощовою. У північних регіонах та в Карпатах температура опуститься навіть до +8+11 градусів.