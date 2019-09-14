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      Перший сніг і заморозки можливі у Карпатах наступного тижня: прогноз

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      У Карпатах 18-19 вересня можливий мокрий сніг і заморозки
      У Карпатах 18-19 вересня можливий мокрий сніг і заморозки / Ілюстративне фото

      В Україну прийшла холодна осінь, а температура повітря з кожним днем опускається на кілька градусів. Наступного тижня очікуються дощі, а в Карпатах можливий навіть мокрий сніг та заморозки на ґрунті.

      Серйозне похолодання прийшло в Україну на вихідних 14-15 вересня, повідомили в Укргідрометцентрі. Стовпчики термометрів опустилися до +17+22 градусів.

      До теми: Коли в Україну прийде похолодання: прогноз

      У понеділок, 16 вересня, у північні області прийде дощова погода. Наступного дня, 17 вересня, опади розтягнуться на західні та східні області. Через це температура повітря знизиться до вночі до +8+10 градусів, а вдень – до +16-20 градусів.

      via GIPHY

      У середу та четвер похолодання буде ще сильнішим, а дощі накриють усію територію країни. Найхолодніше буде у високогір'ї Карпат. Там вночі стовпчики термометрів опустяться до +2+6 градусів, можливий мокрий сніг та заморозки на поверхні ґрунту. Вдень трішки потепліє – до +10+16 градусів.

      Окрім того, погода у горах буде вітряна, а пориви сягатимуть 15-18 метрів за секунду.

      Якою буде погода у вересні?Осінь розпочалася в Україні сонячною та спекотною погодою до +33 градусів. Помалу температура повітря знижувалась та розпочалось тепле бабине літо. Воно триватиме до 15-16 вересня.

      Друга половина місяця буде прохолодною, вітряною та дощовою. У північних регіонах та в Карпатах температура опуститься навіть до +8+11 градусів.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Карпати
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