Соответствующий указ глава государства подписал вечером 13 февраля. Он вступает в силу с момента опубликования.

Обратите внимание Основатель "Вернись живым" Виталий Дейнега станет заместителем Резникова

Что предусматривает указ президента

Согласно указу президента, военнослужащий во время действия режима военного положения может занять должность первого заместителя министра обороны Украины.

Однако в таком случае первым заместителем министра обороны Украины во время действия военного положения может стать военнослужащий со званием генерал-лейтенант или вице-адмирал.

Своим указом глава государства внес изменения в указы "О перечне должностей, замещаемых военнослужащими Вооруженных Сил Украины..." от 2017 года и в раздел "Аппарат Министерства обороны Украины" указа "О перечне должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальствующего) состава и предельных военных и специальных званий по этим должностям" от 2020 года.

Кадровые изменения в Министерстве обороны

Несмотря на информацию о назначении руководителя ГУР МО Кирилла Буданова на должность министра обороны после волны коррупционных скандалов в Минобороны, Алексей Резников остался председателем ведомства. Однако у него будут новые замы. Или изменения анонсировал сам министр.

Одним из заместителей Резникова станет волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега. Волонтер объяснил, что согласился на эту должность по двум причинам:

сейчас нет обязательств, которые его сдерживали, поэтому он никого не подведет;

журналистская работа позволила увидеть войну под новыми углами и убедиться, что при такой диспропорции ресурсов с противником нашими преимуществами может быть только техническая и мотивация.

Еще одним заместителем Резникова, по данным источников "Украинской правды", может стать народный депутат V, VI и VII созывов, экс-посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Однако он еще не подтвердил эту информацию.

Относительно того, кто может стать первым замминистра – информации пока нет.