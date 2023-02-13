Министр отметил, что структурные изменения улучшат эффективность работы ведомства. Резников сказал, что соответствующие документы на согласование он уже представил.

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Кого заменят в Минобороны

С важного. Хочу проинформировать о ряде актуальных решений, касающихся кадрового и структурного обновления Министерства обороны для повышения эффективности работы. Будут новые замминистра. Соответствующие документы на согласование я уже подал,

– написал Резников.

Отметим, что количество вероятных покровителей и фамилии Резников не называет. Однако, за данным УП, на места заместителей претендуют волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега и народный депутат V, VI и VII созывов, экспосол в Канаде Андрей Шевченко.

Что говорит Дейнега

Волонтер в своих соцсетях уже отреагировал на эту новость. Он отметил, что "пока очень близок к назначению на должность заместителя Министра обороны по вопросам цифровой трансформации".

Дейнега отметил, что согласился на эту должность по двум причинам:

сейчас нет обязательств, которые его сдерживали, поэтому он никого не подведет;

журналистская работа позволила увидеть войну под новыми углами и убедиться, что при такой диспропорции ресурсов с противником нашими преимуществами может быть только техническая и мотивация.

К тому же, волонтер имеет два высших образования (ИТ и МВА), которые подойдут на должность заместителя министра обороны.

Напомним, что недавно в Верховной Раде говорили и об отставке самого Резникова. После скандалов о закупках у Минобороны глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что глава разведки Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны Украины вместо Алексея Резникова. Однако кадровые перемены так и не произошли.

Что известно о скандале с Минобороны