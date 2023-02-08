Глава минобороны Резников уже комментировал скандал с закупками продуктов для военных ВСУ по завышенным ценам. Тогда он сказал, что ему даже угрожали из-за того, что он начал бороться с коррупцией. Впоследствии чиновник констатировал, что работа по этому вопросу продолжаться на разных направлениях.

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Искоренение коррупции двумя направлениями

Из сообщения главы минобороны понятно, что работа продолжается в двух направлениях ради того, чтобы сделать невозможными любые сделки на разных уровнях ведомства.

Первое направление: перезагружаем антикоррупционное управление Минобороны, ищем кадры. Второй: Формируем общественный антикоррупционный механизм, открытый к сотрудничеству,

– написал Резников.

Через некоторое время он обновил свое сообщение и добавил, что есть вакантные должности в антикоррупционном управлении МОУ. Каждый гражданин может попытаться пройти отбор и оставить заявку на присоединение к работе в общественном антикоррупционном органе.

Обратите внимание! Присылать резюме на работу в Минобороны следует по электронному адресу Dari.borovyk@gmail.com.

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