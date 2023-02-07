До этого давать подобные анонсы – довольно неосторожно. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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Данилов прокомментировал "отставку" Резникова
Секретарь СНБО заявил, что есть две должности, решения по которым, согласно Конституции Украины, находятся за президентом. Речь идет о министре иностранных дел и министре обороны.
И до тех пор, пока от президента не будет тех или иных нормативно-правовых решений, говорить о каких-то вещах, мне кажется, довольно неосторожно. Должны быть соответствующие документы от президента нашей страны,
– объяснил Данилов.
По его словам, сложно сказать, зачем кто-то делает те или иные новости или предположения заранее.
Стоит прочесть Думаю, Буданов и Резников на своих местах, времени на смены нет, – политтехнолог
Скандал в Минобороны: главное
- Информация о возможной отставке министра обороны Алексея Резникова появилась на фоне резонансного коррупционного скандала в Минобороны. Речь идет о закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам и подозрениях нескольким топ-чиновникам ведомства в хищении средств.
- Министр обороны уже прокомментировал скандал с системой пищевых закупок. Он подчеркнул, что журналист-расследователь ошибся, когда заявил, что "яйца закупают по 17 гривен".
- 5 февраля появилась информация о том, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром, заменив Павла Рябикина. Новым главой Минобороны якобы должен стать глава ГУР МО Кирилл Буданов.
- Комментируя потенциальную отставку, Резников подчеркнул, что такое решение принимает президент Владимир Зеленский.
- По словам министра, в случае увольнения он поддержит преемника, предоставит ему советы и консультации, а также персонально представит министрам обороны других стран, с которыми он имеет личную коммуникацию.