До цього давати подібні анонси – доволі необережно. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
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Данілов прокоментував "відставку" Резнікова
Секретар РНБО заявив, що є дві посади, рішення щодо яких, згідно з Конституцією України, перебувають за президентом. Мовиться про міністра закордонних справ і міністра оборони.
І до того часу, доки від президента не буде тих чи інших нормативно-правових рішень, говорити про якісь речі, як на мене, доволі необережно. Мають бути відповідні документи від президента нашої країни,
– пояснив Данілов.
За його словами, складно сказати, навіщо хтось робить ті чи інші анонси або припущення заздалегідь.
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Скандал у Міноборони: головне
- Інформація про можливу відставку міністра оборони Олексія Резнікова з'явилася на тлі резонансного корупційного скандалу в Міноборони. Мовиться про закупівлю продуктів для ЗСУ за завищеними цінами та підозри декільком топчиновникам відомства в розкраданні коштів.
- Міністр оборони вже прокоментував скандал щодо системи харчових закупівель. Він наголосив, що журналіст-розслідувач помилився, коли заявив, що "яйця закуповують по 17 гривень".
- 5 лютого з'явилася інформація про те, що Резнікова планують перевести до Мінстратегпрому, замінивши Павла Рябікіна. Новим очільником Міноборони нібито мав стати голова ГУР МО Кирило Буданов.
- Коментуючи потенційну відставку, Резніков наголосив, що таке рішення приймає президент Володимир Зеленський.
- За словами міністра, у разі звільнення він підтримає наступника, надасть йому поради та консультації, а також персонально представить міністрам оборони інших країн, з якими має особисту комунікацію.