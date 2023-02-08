Глава міноборони Резніков уже коментував скандал зі закупівлями продуктів для військових ЗСУ за завищеними цінами. Тоді він сказав, що йому навіть погрожували через те, що він почав боротися з корупцією. Згодом високопосадовець констатував, що робота щодо цього питання триває на різних напрямках.

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Викорінення корупції двома напрямками

З повідомлення очільника міноборони зрозуміло, що робота триває аж двох напрямках заради того, аби унеможливити будь-які оборудки на різних рівнях відомства.

Перший напрямок: перезавантажуємо антикорупційне управління Міноборони, шукаємо кадри. Другий: Формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті до співпраці,

– написав Резніков.

Через певний час він оновив свій допис та додав, що є вакантні посади в антикорупційному управлінні МОУ. Кожен громадянин може спробувати пройти відбір та залишити заявку щодо долучення до роботи в громадському антикорупційному органі.

Зверніть увагу! Надсилати резюме щодо роботи в Міноборони варто на електронну адресу Dari.borovyk@gmail.com.

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