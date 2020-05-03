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      Пес, который находился в российском плену, снова охраняет буксир "Яны Капу"

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      Пес Джесси
      Пес Джесси / Алина Деак

      Пес по имени Джесси, который вместе с украинскими моряками был захвачен Россией возле Керченского пролива, вернулся охранять буксир "Яны Капу".

      Фото пса на своей странице в фейсбук опубликовала журналистка Алина Деак

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      Алина Деак не уточнила, какой именно пес на фото. Однако пользователи соцсети сразу узнали животное.

      Как пес Джесси попал в плен?После ареста 24 украинских моряков, который состоялся в ноябре 2018 года, пса забрали сотрудники пограничной службы ФСБ России в Керчи. Джесси называли 25 членом команды военнопленных. Псу тогда было всего 3 месяца.

      Переговоры о том, чтобы вернуть Джесси в Украину продолжались примерно 4 месяца.

      Теги: Новости Украины Буксиры Украинские моряки в плену Мир животных
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