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      Собака, який перебував у російському полоні, знову охороняє буксир "Яни Капу"

      -
      Собака Джессі
      Собака Джессі / Аліна Деак

      Собака на ім'я Джессі, який разом з українськими моряками був захоплений Росією біля Керченської протоки, повернувся охороняти буксир "Яни Капу". 

      Фото собаки на своїй сторінці у фейсбук опублікувала журналістка Аліна Деак.

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      Аліна Деак не уточнила, який саме собака на фото. Однак користувачі соцмережі одразу впізнали тварину. 

      Як пес Джессі потрапив у полон? Після арешту 24 українських моряків, який відбувся у листопаді 2018 року, собаку забрали співробітники прикордонної служби ФСБ Росії в Керчі. Джессі називали 25 членом команди військовополонених. Собаці тоді було лише 3 місяці.

      Перемовини про те, аби повернути Джессі в Україну тривали приблизно 4 місяці.

      Теги: Буксири Українські моряки в полоні Світ тварин Новини України
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