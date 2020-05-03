Собака, який перебував у російському полоні, знову охороняє буксир "Яни Капу"

Собака на ім'я Джессі, який разом з українськими моряками був захоплений Росією біля Керченської протоки, повернувся охороняти буксир "Яни Капу".

Фото собаки на своїй сторінці у фейсбук опублікувала журналістка Аліна Деак.

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Аліна Деак не уточнила, який саме собака на фото. Однак користувачі соцмережі одразу впізнали тварину.

Як пес Джессі потрапив у полон? Після арешту 24 українських моряків, який відбувся у листопаді 2018 року, собаку забрали співробітники прикордонної служби ФСБ Росії в Керчі. Джессі називали 25 членом команди військовополонених. Собаці тоді було лише 3 місяці.



Перемовини про те, аби повернути Джессі в Україну тривали приблизно 4 місяці.