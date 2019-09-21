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      Звільнений моряк Чуліба і його собака вперше побачилися після місяців полону: зворушливе відео

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      Собака Джессі пригадала свого господаря, хоч під час атаки росіян на морі їй було всього 3 місяці
      Собака Джессі пригадала свого господаря, хоч під час атаки росіян на морі їй було всього 3 місяці / фото із соцмереж

      Собака Джессі, яка теж була у російському полоні, але повернулася звідти трохи раніше, аніж моряки, врешті зустрілася зі своїм господарем. Це один зі звільнених моряків – Сергій Чуліба.

      Собаку називали 25-им членом команди військовополонених українських моряків. Після захоплення українців на морі її забрали собі співробітники прикордонної служби ФСБ Росії в Керчі. Переговори про те, аби повернути собаку в Україну тривали близько 4 місяців. Під час захоплення кораблів Джессі була тримісячним цуценятком.

      Її найпершою повернули в Україну. На повернення свого господаря вона з нетерпінням чекала разом із родиною моряка.

      Вони повертаються додому: У Херсоні зустріли трьох звільнених українських моряків: зворушливі фото та відео

      І ось – довгоочікувана зустріч: Джессі відразу впізнала свого господаря, моряка Сергія Чулібу. На відео видно, як вона кидається до військового, махає хвостиком і вже не відходить.

      Зворушливе відео поширив на своїй Facebook-сторінці російський адвокат українських моряків Микола Полозов.

      Всіх причетних до цієї події вітаю!
      – написав він.

      Собака Джессі та її господар – звільнений моряк Чуліба – знову разом: відео

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Світ тварин Українські моряки в полоні Обмін полоненими Керч ФСБ Україна – Росія Українці в полоні РФ
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