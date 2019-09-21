Освобожденный моряк Чулиба и его собака впервые увиделись после плена: трогательное видео

Собака Джесси, которая тоже была в российском плену, но вернулась оттуда чуть раньше, чем моряки, наконец встретилась со своим хозяином. Это один из освобожденных моряков – Сергей Чулиба.

Собаку называли 25-м членом команды военнопленных украинских моряков. После захвата украинцев на море ее забрали себе сотрудники пограничной службы ФСБ России в Керчи. Переговоры о том, чтобы вернуть собаку в Украину, длились около 4 месяцев. Во время захвата кораблей Джесси была трехмесячным щенком.

Ее самой первой вернули в Украину. Возвращения своего хозяина она с нетерпением ждала вместе с семьей моряка.

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И вот – долгожданная встреча: Джесси сразу узнала своего хозяина, моряка Сергея Чулибу. На видео видно, как она бросается к военному, машет хвостиком и уже не отходит.

Трогательное видео распространил на своей Facebook-странице российский адвокат украинских моряков Николай Полозов.

Всех причастных к этому событию поздравляю!

– написал он.

Собака Джесси и ее хозяин – освобожденный моряк Чулиба – снова вместе: видео