В Мукачево зафиксировали песчаную бурю: видео стихии
На Закарпатье, в городе Мукачево 2 августа пронеслась песчаная буря. Природное явление удалось зафиксировать на камеру.
Пылевую бурю 2 августа снял и опубликовал в фейсбуке очевидец происшествия Иван Кохан.
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Мужчина отметил, что бурю он застал на автостанции города.
Местные жители говорят, что такое явление с ветром в Мукачево периодически случается. При определенных условиях ветер начинает закручиваться и образуется столб пыли.
Песчаная буря в Мукачево: смотрите видео