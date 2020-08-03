На Закарпатье, в городе Мукачево 2 августа пронеслась песчаная буря. Природное явление удалось зафиксировать на камеру.

Пылевую бурю 2 августа снял и опубликовал в фейсбуке очевидец происшествия Иван Кохан.

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Мужчина отметил, что бурю он застал на автостанции города.

Местные жители говорят, что такое явление с ветром в Мукачево периодически случается. При определенных условиях ветер начинает закручиваться и образуется столб пыли.

Песчаная буря в Мукачево: смотрите видео

Обратите внимание! Синоптики прогнозируют на 3 июля в Мукачево солнечную погоду. Столбики термометров поднимутся до +26...28 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, разгоняться до 5 – 10 метров в секунду.