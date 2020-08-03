У Мукачеві зафіксували піщану бурю: відео стихії
На Закарпатті, у місті Мукачево 2 серпня пронеслася піщана буря. Природне явище вдалося зафіксувати на камеру.
Пилову бурю 2 серпня зняв та оприлюднив у фейсбуці очевидець події Іван Кохан.
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Чоловік зазначив, що бурю він застав на автостанції міста.
Місцеві жителі кажуть, що таке явище з вітром у Мукачеві періодично трапляється. За певних умов вітер починає закручуватись і утворюється стовп пилу.
Піщана буря у Мукачеві: дивіться відео