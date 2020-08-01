Ураган на Донеччині зривав дахи та розкидав дерева: фото і відео
Буря в Донецькій області 31 липня наробила лиха – пошкодила будинки, позбавила села світла. У селищі Велика Новосілка зірвало дах із місцевої лікарні, а на автомобілі "швидкої" попадали дерева.
Негода на Донеччині 31 липня: що відомо
Негода під кінець липня вирувала не лише на заході України, а й на сході, пише 24 канал. Зокрема, у п'ятницю, 31 липня, у Великоновосілківському районі Донецької області буревій пошкодив будинки й позбавив кілька сіл світла.
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Сильний ураганний вітер зірвав дахи з декількох будинків, навіть із будівлі місцевої лікарні. Люди пишуть у соцмережах, що лікарню лише нещодавно відремонтували. Також на автомобілі "швидкої" попадали дерева.
Вітер погнув рекламні щити, повалив дерева впоперек десятків вулиць, дорогами стало неможливо пересуватися, обірвані й лінії електропередач. Фото та відео негоди та її наслідків люди опублікували у соцмережах.
Негода на Донеччині та її наслідки: дивіться фото та відео з соцмереж
Про негоду в Україні наприкінці липні: що відбувалося
- Сильна злива накрила 31 липня Харків: затопило вулиці у різних районах міста.
- 30 липня буревій і злива раптово накрили Сторожинецький район у Чернівецькій області: у близько 30 будинків сильний вітер пошкодив дах, 9 сіл залишилися без електрики.
- 29 липня у Рівненській та Волинській областях пройшли потужні зливи та буревії: затопило вулиці, вітер повалив кілька десятків дерев на дороги.
- 28 липня на Хмельниччині сильна злива та буревій завдали удару по обласному центру: вулиці міста затопило, а потужний вітер повалив дерева та навіть електроопори.
- Надвечір 27 липня страшна негода накрила Івано-Франківськ: містом пройшла сильна злива з грозою, затопило низку вулиць у середмісті – вони буквально "попливли".
- Погода у курортному селищі Кирилівка на Запоріжжі не сприяла відпочинку: потужна гроза 26 липня буквально за хвилини вулиці перетворила на ріки.