Буря в Донецькій області 31 липня наробила лиха – пошкодила будинки, позбавила села світла. У селищі Велика Новосілка зірвало дах із місцевої лікарні, а на автомобілі "швидкої" попадали дерева.

Негода на Донеччині 31 липня: що відомо

Негода під кінець липня вирувала не лише на заході України, а й на сході, пише 24 канал. Зокрема, у п'ятницю, 31 липня, у Великоновосілківському районі Донецької області буревій пошкодив будинки й позбавив кілька сіл світла.

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Сильний ураганний вітер зірвав дахи з декількох будинків, навіть із будівлі місцевої лікарні. Люди пишуть у соцмережах, що лікарню лише нещодавно відремонтували. Також на автомобілі "швидкої" попадали дерева.

Вітер погнув рекламні щити, повалив дерева впоперек десятків вулиць, дорогами стало неможливо пересуватися, обірвані й лінії електропередач. Фото та відео негоди та її наслідків люди опублікували у соцмережах.

Негода на Донеччині та її наслідки: дивіться фото та відео з соцмереж

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