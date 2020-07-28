На Хмельниччині сильна злива та буревій завдали удару по обласному центру. Через негоду вулиці міста затопило, а потужний вітер повалив дерева та навіть електроопори.

Негода у Хмельницьку 27 липня

Фото та відео наслідків негоди у Хмельницькій області 27 липня очевидці публікували в інтернеті, пише 24 канал.

Зверніть увагу Прогноз погоди на 28 липня: в Україні переважно буде сонячно й тепло

Негода у Хмельницьку: фото з соцмереж

Наслідки буревію та злив у Хмельницьку: дивіться відео з соцмереж

Також відомо, що в кількох багатоповерхівках після блискавок та грому зникло світло. Комунальники кажуть, що стався обрив на високовольтній лінії. А через відсутність електрики не подають і воду.

Не радувала погода українців і в інших регіонах

Запоріжжя

У курортному селищі Кирилівка погода останніми днями не сприяє комфортному відпочинку. Потужна гроза там пройшла і 26 липня – буквально за хвилини вулиці перетворилися на ріки. Детальніше – за цим посиланням.

Вночі 27 липня Бердянськ накрила потужна злива з грозою та шквальним вітром. Через негоду затопило вулиці міста, сталися масові відключення електрики. Комунальники цілий день долали наслідки негоди.

Закарпаття

Закарпатську область 27 липня накрили потужні грози зі зливами. В результаті негоди сталося підняття рівня води в гірських річках. Рятувальники досі встановлюють наслідки та масштаби руйнувань.

Івано-Франківщина

Надвечір 27 липня страшна негода накрила Івано-Франківськ – сильна злива з грозою. Затопило низку вулиць у середмісті Франківська, вони буквально "попливли". Крім того, на одній із вулиць на під'їзд впало дерево.